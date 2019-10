El Shaarawy rivuole l'Italia, una big può rifarsi sotto

La convocazione in nazionale di Stephan El Shaarawy è arrivata un po' a sorpresa, ma l'attaccante ex Roma e Milan non ha mai nascosto di voler continuare ad inseguire le sue ambizioni azzurre, anche dopo il faraonico (è proprio il caso di dirlo) trasferimento allo Shanghai Shenhua, club del campionato cinese, bravo in estate a prevalere sulla concorrenza della Juventus, incapace di trovare un accordo con la Roma.

Proprio commentando la chiamata da parte di Roberto Mancini, 'Il Corriere dello Sport' ha riportato nella mattinata di sabato un'indiscrezione secondo la quale El Shaarawy non sarebbe soddisfatto della sua avventura cinese, e ripensando anche al sondaggio estivo fatto dal club bianconero, avrebbe manifestato l'intenzione di tornare a giocare in Italia.

Il savonese di origine egiziana, 27 anni il prossimo 27 ottobre, sta infatti soffrendo non solo la distanza da casa, ma anche lo scarso impiego da parte dell'allenatore Choi Kang-hee. El Shaarawy, però, è consapevole della difficoltà di uscire da un contratto multimilionario che gli permetterà di guadagnare, solo nella sua prima stagione, ben 15 dei 40 milioni di euro previsti dall'accordo triennale.

Il trasferimento in Cina ha rappresentato sin dall'inizio una decisione rischiosa dal punto di vista della sua esperienza azzurra, vista la prossimità dei Campionati Europei, e che nonostante la fiducia di Mancini potrebbe costargli l'esclusione dalla lista dei 23 per Euro 2020, in caso di qualificazione.

Non deve sorprendere, quindi, che l'attaccante si stia guardando intorno, anche se difficilmente potrà muoversi qualcosa a gennaio e un rientro del Faraone in Italia sarà più probabile dopo l'Europeo stesso.

Il nuovo obiettivo diventerebbe quindi un rilancio personale in Serie A per provare a dare l'assalto al Mondiale 2022: in quel caso potrebbe rifarsi sotto la Juventus, ma un attaccante con le qualità di El Sharaawy potrebbe far gola a più di una squadra della massima serie italiana.

Potrebbero aiutare la sua causa due buone prestazioni in caso di impiego contro Grecia e Liechtenstein, nelle due partite di qualificazione in programma rispettivamente sabato 12 e martedì 15 ottobre.

SPORTAL.IT | 05-10-2019 12:48