Stephan El Shaarawy vuole lasciare a tutti i costi lo Shanghai Shenhua e il campionato cinese per tornare in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex punta della Roma interessa non solo ai giallorossi ma anche alla Juventus e al Napoli.

A gennaio il Faraone era stato vicino al ritorno nella Capitale, ma lo scambio con Pastore era poi saltato.

SPORTAL.IT | 01-03-2020 12:26