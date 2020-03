Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Faraone, attualmente allo Shanghai Shenhua dove prende 14 milioni netti a stagione per tre anni, è disposto a tagliarsi lo stipendio pur di tornare in serie A, alla Roma.

El Shaarawy sarebbe pronto ad accettare un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 15:44