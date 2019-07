El Shaarawy, ultimo saluto alla Roma

Stephan El Shaarawy è ormai un ex giocatore della Roma. Il Faraone ha infatti deciso di accettare la corte dello Shanghai Shenhua e nella giornata di domenica è partito alla volta della Cina.

Poco prima di imbarcarsi a Fiumicino, però, ha voluto rivolgere un ultimo saluto ai suoi ex ormai tifosi giallorossi: "Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma per questi anni vissuti insieme. Anche tutte le persone che hanno lavorato nella Roma le ringrazierò sempre", le sue parole rivolte ai giornalisti presenti all'aeroporto capitolino.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 07-07-2019 20:17