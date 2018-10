El Shaarawy verso il rinnovo con la Roma

Stephan El Shaarawy è vicino al prolungamento di contratto con la Roma. Il Faraone, già tre gol in campionato, è stato decisivo domenica sera a Napoli ed è finora il marcatore più prolifico in serie A per la squadra di Eusebio Di Francesco, anche davanti a Edin Dzeko, che in campionato a differenza della Champions fatica a carburare..

I dirigenti capitolini sono pronti a premiarlo con il rinnovo dell'ingaggio in scadenza nel 2020. L'ex Milan è seguito da alcuni club di Premier League ma resterebbe volentieri nella Città Eterna, soprattutto se arrivasse un ritocco dell'ingaggio verso l'alto (si parla di circa 2 milioni di euro a stagione).

SPORTAL.IT | 30-10-2018 10:25