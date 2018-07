El Shaarawy vittima dell'effetto Malcom

25 milioni di euro. E' quanto la Roma spera di incamerare con la cessione di Stephan El Shaarawy. Che sarebbe stato di troppo in casa giallorossa in caso di arrivo di Malcom, che si sarebbe preso una maglia da titolare e che invece ha preso un volo per Barcellona.

Il 'Faraone', su cui sono da tempo attente sia la Fiorentina che il Torino, vive ora una situazione di stallo. Così come viola e granata, impegnati su più fronti e che comunque volevano sedersi al tavolo delle trattative con i capitolini per trovare una formula meno rigida della cessione a titolo definitivo.

El Shaarawy.classe 1992, è arrivato alla Roma nel gennaio del 2016 dopo una breve quanto deludente parentesi al Monaco.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 17:10