El Shaarawy: "Voglio restare a Roma"

Stephan El Shaarawy in un'intervista alla Gazzetta dello Sport comunica la sua volonta di restare in giallorosso: "Il rinnovo del contratto? Non ne abbiamo parlato e non ho intenzione di farlo fino al termine della stagione, voglio rimanere concentrato sulle partite. Di certo c’è che vorrei restare a Roma, qui mi hanno accolto in modo fantastico e mi trovo molto bene. Ma nei riparleremo a fine campionato. Il mio obiettivo è arrivare in doppia cifra".

Il derby in arrivo: "La sfida con la Lazio è particolare perché pesa anche sulla classifica e arriva in un momento in cui non si può più sbagliare, dovremo fare di tutto per portarla a casa. Il ricordo più bello è il mio primo derby, in cui ho segnato il gol del vantaggio di testa e abbiamo vinto 4-1".

SPORTAL.IT | 28-02-2019 11:35