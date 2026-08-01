Elena Curtoni scioglie i dubbi: “Sarà la mia ultima stagione". Fiato sospeso per Brignone, anche Fede verso la Last Dance?

La sciatrice azzurra, tra le migliori interpreti del superG, rivela la sua volontà di disputare la sua ultima stagione: “Non vedo l’ora di godermela in ogni attimo”

L’Italia dello sci alpino femminile guarda al futuro ma c’è una generazione che ha ancora voglia di fare grandi cose. La valanga rosa dello sci italiano ha potuto (e può) contare su due stelle di primo piano come Federica Brignone e Sofia Goggia ma insieme a loro ci sono state atlete di grandissimo livello, e tra queste non si può dimenticare Elena Curtoni, una delle migliori interpreti del SuperG della nostra nazionale.

La decisione di Elena Curtoni

Dopo la fine dell’ultima annata, come prevedibile l’argomento più discusso era il futuro di Federica Brignone. I piani futuri della campionessa olimpica sono stati al centro di ogni intervista e intervento pubblico. Ma la Tigre non era l’unica a dover prendere una decisione. Gli appassionati di sci sapevano che era un momento molto delicato anche per Elena Curtoni che solo ieri ha deciso di sciogliere i dubbi sul suo futuro e lo ha fatto con un messaggio affidato alla sua pagina Instagram: “Eccomi, sono tornata a condividere con voi la decisione che ho preso. Per qualcuno ovvia, per me tutt’altro. Una decisione difficile, ponderata, rimessa in discussione e ripresa. Non è stata un’estate facile finora, mi sono fatta male. Un piccolo infortunio proprio all’inizio della preparazione, mi sono rimessa in gioco, piena di nuovi dubbi ma anche di nuovi obiettivi. Alla fine se fosse facile lo farebbero tutti. Ora posso dirlo con serenità, sarò al cancelletto di partenza della stagione 2026/2027 e sarà la mia ultima stagione. Non vedo l’ora di godermela in ogni suo attimo”.

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Ora tocca a Brignone

La decisione di Curtoni era nell’aria anche perché Elena ha dimostrato anche lo scorso anno di essere molto competitiva come dimostra il successo conquistato in Val di Fassa. Ora però l’Italia è con il fiato sospeso per la strada che intende percorrere Federica Brignone. La sensazione è che anche la Tigre azzurra sarà ai nastri di partenza della prossima stagione e forse anche per lei si tratterà della sua “Last Dance”. Difficilissimo fare previsioni in questo momento, il primo assaggio di neve a Cervinia rappresenta senza dubbio una notizia positiva ma di certo non definitivo sulle intenzione delle valdostana. Saranno fondamentali le prossime settimane e gli allenamenti in Sud Amer5ica per capire se le sue condizioni fisiche gli consentono di essere ancor al via.

L’Italia della velocità nella prossima stagione

La conferma della presenza di Elena Curtoni tra le file della squadra di velocità è senza dubbio importante per l’Italia. Con il dubbio Brignone (che difficilmente però tornerà a fare discesa), la squadra sembra essere ormai al completo e rimane di altissimo livello. Insieme a Brignone e Curtoni, ci sdaranno Sofia Goggia e Laura Pirovano che hanno conquistato la coppa di specialità rispettivamente in superG e discesa. Ma soprattutto ci sarà il molto atteso ritorno di Laura Bassino che ha dovuto recuperare da un brutto infortunio. Insieme a loro ci sono le sorelle Delago (Nadia e Nicol), Sara Allemand, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Sara Thaler e Asja Zenere.