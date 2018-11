Elena Fanchini esulta: è finito l'incubo

E' finito l'incubo per Elena Fanchini. La sciatrice azzurra, costretta a saltare le scorse Olimpiadi Invernali a causa di un tumore diagnosticato a gennaio, ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica FISI per tornare a gareggiare.

L'atleta lombarda ha concluso il ciclo di terapie e gli ultimi esami a cui si è sottoposta hanno confermato la sua completa guarigione. La Fanchini tornerà quindi a completa disposizione della squadra femminile di Coppa del mondo e si allenerà fin dal prossimo raduno insieme alle compagne.

Questo il suo comunicato, dove traspare tutta la sua felicità per aver battuto il male: "In tutti questi mesi sono sempre riuscita ad allenarmi, anche se le ultime settimane sono state pesanti per via delle ultime cure che sono state abbastanza pesanti. Tuttavia l'aiuto di tanta gente è stato di conforto e mi è servito per superare questo periodo. Adesso posso finalmente dedicarmi esclusivamente allo sport, abbiamo stilato un programma di allenamento con gli allenatori che durerà novembre e dicembre, da gennaio rientrerò in gara".

Enea ha poi mandato un messaggio ai suoi fans e followers sui profili social: "Tutto finito !!!! Dopo 10 mesi posso dire che sono guarita … ho sempre affrontanto la malattia con grande forza anche se negli ultimi mesi la chemio terapia è stata forte,sono stata tanto male ,ma ho sempre lottato,mi ha aiutato tantissimo avere un obiettivo.Lo sci,il continuare a fare ciò che amo e stato per me la mia terapia migliore. Devo prendermi due settimane di riposo perché ho subito un intervento il 30 di ottobre di chiusura …. Ringrazio la federazione la commissione medica ,che mi ha saputo indirizzare al meglio,le fiamme gialle, l ospedale Humanitas e tutti voi che mi siete stati vicino, un abbraccio grande, Elena", le parole scritte su Instagram.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 17:30