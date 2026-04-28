Elena Santarelli a Belve indignata e commovente, Corradi e Chiara Ferragni: la sua intervista nelle anticipazioni

Nel tempo che Elena Santarelli ha scelto ci sono le persone che la emozionano, per l’amore costruito e difeso attraverso le esperienze che non appartengono a una narrazione eletta, perfetta e filtrata. Non ha mai celato le sue insicurezze, le sofferenze che ha provato e che la devastavano, quando camminava lungo il filo su cui era imposto un equilibrio che escludeva l’abbandono.
Le risposte sono tutte sue, perché la vita che riporta è quella autentica e che ha posto al suo centro i suoi bambini, il marito Bernardo Corradi e la sua famiglia. C’è tanta vita ancora, ma altrettanta in quella passata. Così a Belve e a Francesca Fagnani affida la sua esperienza, il suo acume senza cercare appigli superflui. La commozione per il percorso del figlio, come anche la televisione, le verità opache sul Pandoro Gate e ciò che più la indigna di una storia che reputa non svelata.
Pandoro Gate, Elena Santarelli impietosa con Chiara Ferragni
Proprio da Chiara Ferragni partiamo, nelle anticipazioni della puntata che la vede protagonista martedì 28 aprile. Da anni attiva in prima linea per il sostegno alla ricerca scientifica, non ha risparmiato all’imprenditrice digitale le osservazioni che seguono: “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità”.
Per la conduttrice, il danno d’immagine creato alla beneficenza e al sistema che sostiene il terzo settore è imperdonabile, oltre che incalcolabile: “Sono inca**ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”.
L’amore per Bernardo Corradi e la famiglia
Santarelli ha parlato anche della sua vita privata e del rapporto con il marito, l’ex calciatore oggi allenatore Bernardo Corradi dal quale ha avuto due figli. “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio. Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Il sostegno, l’amore nonostante le prove si è evoluto e ha retto il loro rapporto. Elena ha raccontato piccoli aneddoti anche divertenti sulle ex del marito, fino a passare ore a scorrere insieme a lui la rubrica del telefono per individuare le precedenti relazioni.
“Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!”, ha ironizzato. L’allegria è stata accantonata per consentire a Santarelli di affacciarsi e osservare dalla giusta distanza, quanto ha affrontato suo figlio e sulla dimensione più intima della sua vita familiare. Un passaggio intenso.
“Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.
Licenziata per una cena
La sua carriera non è mai stata lineare, una delle ragioni va imputata ad episodi sgradevoli che Santarelli ha riportato nel corso dell’intervista: “Un noto personaggio della TV mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena”.
Un’accusa netta alla quale ha aggiunto la corte serrata di un famosissimo calciatore che, all’epoca, era regolarmente sposato. L’appuntamento è stasera su Rai 2 con una puntata che, oltre ad Elena Santarelli, vedrà Sal Da Vinci e Romina Power.