Elena Santarelli a Belve indignata e commovente, Corradi e Chiara Ferragni: la sua intervista nelle anticipazioni

Nel tempo che Elena Santarelli ha scelto ci sono le persone che la emozionano, per l’amore costruito e difeso attraverso le esperienze che non appartengono a una narrazione eletta, perfetta e filtrata. Non ha mai celato le sue insicurezze, le sofferenze che ha provato e che la devastavano, quando camminava lungo il filo su cui era imposto un equilibrio che escludeva l’abbandono.

Le risposte sono tutte sue, perché la vita che riporta è quella autentica e che ha posto al suo centro i suoi bambini, il marito Bernardo Corradi e la sua famiglia. C’è tanta vita ancora, ma altrettanta in quella passata. Così a Belve e a Francesca Fagnani affida la sua esperienza, il suo acume senza cercare appigli superflui. La commozione per il percorso del figlio, come anche la televisione, le verità opache sul Pandoro Gate e ciò che più la indigna di una storia che reputa non svelata.

Pandoro Gate, Elena Santarelli impietosa con Chiara Ferragni

Proprio da Chiara Ferragni partiamo, nelle anticipazioni della puntata che la vede protagonista martedì 28 aprile. Da anni attiva in prima linea per il sostegno alla ricerca scientifica, non ha risparmiato all’imprenditrice digitale le osservazioni che seguono: “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità”.