Eleonora Abbagnato in lacrime a Domenica In per Balzaretti

Un talento puro che ha accompagnato alla costanza del sacrificio: così Eleonora Abbagnato ha conquistato Parigi. E si è legata aFederico Balzaretti, l’uomo della sua vita. “Tutto è iniziato con una scuola di danza vicino casa, dove mia mamma mi aveva iscritta: scoprii subito una grande passione. Lì ho incontrato la mia maestra Marisa, che mi ha seguito fino ad oggi. Andavo il pomeriggio, dopo la scuola, e restavo fino alla sera”. Una grande passione, quella per la danza, che ha inciso sull’esistenza di Eleonora, che esordì in tv ancora bambina, comparendo in Varietàcondotto da Pippo Baudo e che ricorda nel corso di Domenica In.

“Sono felice di vedere un collega come Roberto Bolle che porta la danza sulla Rai e la fa apprezzare al grande pubblico, la danza non deve restare di nicchia, è importante diffondere l’arte”.

Una missione che Eleonora ha intrecciato alla dedizione che nutre nei confronti della sua famiglia, quella che ha creato con l’ex calciatore e ora dirigente della Roma, Federico Balzaretti.

Il marito ha inviato un messaggio inatteso a Eleonora: “Ciao amore, pensavi di esserti liberata di me per una mezz’ora? Volevo salutarti e approfittare di Domenica In per inviarti un saluto e dirti solo una cosa: vita mia, ti amo”.

Il videomessaggio del marito, padre dei suoi figli, ha lasciato in lacrime l’etoile. “Credo che tutti lo conoscano, è una persona straordinaria. Ci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune, e anche se io avevo giurato di non volere un calciatore o un biondo… Inoltre, all’inizio non pensavo potesse sbocciare l’amore, lui aveva già due figlie, poi abbiamo avuto Gabriel e Julia, che fanno entrambi gli anni a gennaio e festeggiamo insieme. Ovviamente, Gabriel vuole fare il calciatore e Julia la ballerina…”, le parole di Eleonora.

