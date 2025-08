Eleonora Boi morsa da uno squalo: la moglie di Gallinari ripercorre il suo “film dell’orrore”

La giornalista ripercorre quei drammatici momenti. Operata d’urgenza, resta ricoverata in ospedale sotto osservazione

Un bagno in mare si è trasformato in un incubo per Eleonora Boi. La moglie di Danilo Gallinari è, infatti, stata morsa da uno squalo a Isla Verde, Porto Rico. Incinta del terzo figlio, la giornalista sportiva è stata sottoposta a un intervento d’urgenza per suturare la profonda ferita riportata alla coscia destra. Ancora ricoverata in ospedale e, seppur provata, ha raccontato il grande spavento.

Il racconto di Eleonora Boi

“Il giorno più brutto della mia vita”, ha scritto Eleonora Boi sui social in queste ore ringraziando quanti le sono stati accanto in un lungo post, con tanto di foto dal letto di ospedale e una simpatica linguaccia. La giornalista, visibilmente provata, ha scelto di raccontare pubblicamente il brutto episodio che l’ha vista protagonista.

In collegamento con il Tg5, ha spiegato: “Ero in acqua con i miei bambini piccoli, vicino alla riva. Non mi spingo al largo, soprattutto adesso che sono in attesa del terzo figlio. Ho sentito un fortissimo dolore alla gamba destra. Pensavo si trattasse di una medusa, ma quando sono uscita dall’acqua ero cosparsa di sangue”.

Solo in ospedale, attraverso la conformazione della ferita, i medici hanno compreso che si trattava del morso di un piccolo squalo nutrice, specie generalmente considerata innocua per l’uomo. “Mi piace guardare i film dell’orrore, ma viverli è un’altra cosa”, ha aggiunto Eleonora.

Il probabile motivo dell’attacco

L’attacco è avvenuto su una spiaggia molto frequentata e nota per le sue acque calme. Proprio la presenza di molta gente, complice anche “un torneo di beach volley”, e il periodo riproduttivo degli squali nutrice potrebbero aver causato l’incidente. Questa specie, infatti, tende a stazionare nei fondali bassi durante la riproduzione e, se disturbata, può reagire.

A Porto Rico, episodi di questo tipo sono comunque rarissimi. “In ospedale non esistono protocolli per i morsi di squalo perché è un evento insolito qui”, ha spiegato la Boi, che ha aggiunto: “Sono stata operata d’urgenza, hanno chiuso la ferita con molti punti. Certo, mi sono spaventata, ma spero di guarire presto”.

Il silenzio di Gallinari

Come raccontato nei nostri articoli sulla vicenda, la Boi si trova a Porto Rico per via del suo legame con Danilo Gallinari. Il cestista azzurro è, infatti, impegnato con i pluricampioni locali dei Vaqueros de Bayamón nella finale del campionato portoricano. Da sempre molto riservato e attento alla privacy, l’ex NBA, per il momento, ha scelto di non commentare l’episodio.

I genitori di Danilo, Marilisa e Vittorio Gallinari, sono partiti immediatamente per raggiungere Eleonora e i nipoti. Dall’amore tra Eleonora è Danilo sono nati Anastasia, di cinque anni, e Rodolfo, di due. Il terzo figlio è in arrivo entro la fine dell’anno. Nonostante il grande spavento, il bambino che la giornalista porta in grembo non ha subito conseguenze.