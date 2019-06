Eleonora Pedron ai box per Max Biaggi. Che sta succedendo?

Il riavvicinamento era già velatamente accennato in quei post, così intimi e familiari, pubblicati per legare due eventi intensi. Eleonora Pedron e Max Biaggi sono due genitori, uniti da due bambini, e mai si divideranno del tutto le loro strade. Come è stato dopo il drammatico incidente in pista subito dall’ex pilota a Latina, dalla prima comunione della loro Ines e dalla perdita dell’insostituibile sor Pietro, papà di Max.

Rivedere Eleonora ai box, durante il Mugello, ha consentito, e alimentato, quei rigurgiti romantici di chi li vorrebbe ancora insieme dopo una separazione che li ha allontanati e permesso loro di vivere amori diversi. Amori paralleli, conclusi e forse mai vissuti davvero.

Bianca Atzei non ha mai celato le sofferenze scaturite dall’addio a Biaggi, il quale ha deciso di interrompere una relazione di fatto sotto i riflettori. Per la Pedron, i compagni si sono susseguiti in una fase delicata della sua vita, in cui ha ripreso a lavorare in televisione.

Chissà se basteranno questi scatti a ricucire gli strappi, riempire i silenzi e ad appianare le distanze per ricorrere a immagini semplici in una storia tutt’altro che di semplice interpretazione come quella tra Max e la Pedron. Intanto un sorriso appena accennato sul viso di Eleonora apre a una pacata, ritrovata serenità.

VIRGILIO SPORT | 04-06-2019 11:42