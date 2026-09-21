Elettra Lamborghini torna in tv come giudice di Tale e Quale Show: la frecciata di Malgioglio alla sua nuova compagna d'avventura. Ecco qual è la sua squadra del cuore

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Elettra Lamborghini torna protagonista in televisione e lo fa in un ruolo che, ancora prima dell’inizio del programma, ha già fatto discutere. La cantante è infatti tra i nuovi giudici di Tale e Quale Show, al fianco di Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Una scelta che ha attirato l’attenzione e che ha riacceso anche una vecchia polemica proprio con Malgioglio, che non ha risparmiato critiche nei suoi confronti. Dalla televisione alla musica, passando per i reality e per il palco dell’Ariston, la Paris Hilton italiana ha costruito in pochi anni un personaggio conosciuto da tutti, a partire dai bambini, conquistati dai ritornelli travolgenti dei suoi tormentoni estivi. Ma la showgirl è anche un’appassionata tifosa di calcio: scopriamo insieme per chi tifa.

Elettra Lamborghini giudice di Tale e Quale Show

La nuova esperienza televisiva di Elettra Lamborghini partirà il 23 settembre, quando su Rai 1 debutterà la sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti ha scelto di affiancarla a Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani nella giuria del programma, che prevede nove puntate. Per Elettra si tratta di un altro ruolo importante in televisione dopo le esperienze da coach a The Voice of Italy, da opinionista e da conduttrice.

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Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini

L’ingresso di Elettra nella giuria ha provocato la reazione di Cristiano Malgioglio. Il cantante, parlando a La volta buona, ha contestato la scelta: secondo Malgioglio, Elettra “non sa cantare e non sa ballare” e non dovrebbe quindi giudicare gli artisti di Tale e Quale Show. La polemica è diventata ancora più curiosa perché in passato Malgioglio aveva parlato in termini molto diversi del loro rapporto, arrivando a definirla una persona intelligente e dolce. Che sia solo una trovata per aumentare l’hype in vista dell’inizio del programma?

Chi è Elettra Lamborghini, la Paris Hilton italiana

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Miura Lamborghini è figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il secondo nome, Miura, è un omaggio a uno dei modelli più celebri del marchio. La popolarità arriva prima dalla televisione che dalla musica, con le partecipazioni a Super Shore, Riccanza, Gran Hermano VIP e Geordie Shore. Da qui il paragone con Paris Hilton, legato soprattutto all’immagine da celebrity e alle esperienze nei reality.

Da Riccanza a Sanremo: le canzoni di Elettra Lamborghini

Dopo il featuring con Guè Pequeno e Sfera Ebbasta in Lamborghini (RMX), nel 2018 arriva il primo grande successo da solista, Pem Pem. L’anno successivo pubblica l’album Twerking Queen e nel 2019 diventa coach di The Voice of Italy. Nel 2020 debutta a Sanremo con Musica (e il resto scompare). Poi arrivano i tormentoni estivi: La Isla con Giusy Ferreri nel 2020, Pistolero nel 2021 e Caramello con Rocco Hunt e Lola Indigo nel 2022, per citarne alcuni. Nel 2026 torna all’Ariston con Voilà, esibendosi anche con le Las Ketchup nella serata dei duetti sulle note di Aserejé.

Per chi tifa Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è tifosa del Milan e la sua passione è esplosa nel maggio 2019, quando è comparsa sugli spalti di San Siro per Milan-Bologna. Come rivelato dalla stessa artista, fu la sua prima partita vista dal vivo in uno stadio italiano, tra l’altro proprio contro la squadra della sua città natale. Portò bene a Gattuso, che vinse 2-1. Nel 2023 fece di nuovo capolino alla Scala del calcio per il derby di Champions League tra Milan e Inter.