Cercasi presidente disperatamente – Come si viene eletti a capo della FIGC?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il nostro calcio è nella bufera e senza guida: chi sarà il futuro presidente della FIGC e come si viene eletti per la carica?

All’inizio del mese scorso Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni da presidente della FIGC. Il 22 giugno prossimo a Roma ci saranno le elezioni per decretare il suo successore. È quindi iniziato il conto alla rovescia per scegliere chi guiderà il nostro calcio per i prossimi anni, ma quali sono effettivamente i passaggi burocratici per presentare una candidatura ufficiale? Chi vota? E come si calcola il quorum necessario per la vittoria?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto su come funziona l’elezione del Presidente della FIGC