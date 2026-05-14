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Cercasi presidente disperatamente – Come si viene eletti a capo della FIGC?

Il nostro calcio è nella bufera e senza guida: chi sarà il futuro presidente della FIGC e come si viene eletti per la carica?

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

All’inizio del mese scorso Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni da presidente della FIGC. Il 22 giugno prossimo a Roma ci saranno le elezioni per decretare il suo successore. È quindi iniziato il conto alla rovescia per scegliere chi guiderà il nostro calcio per i prossimi anni, ma quali sono effettivamente i passaggi burocratici per presentare una candidatura ufficiale? Chi vota? E come si calcola il quorum necessario per la vittoria?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto su come funziona l’elezione del Presidente della FIGC

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