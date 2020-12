Elezioni Coni, si vota il 13 maggio 2021

Le elezioni del Coni si svolgeranno il 13 maggio 2021 e avranno luogo, dopo 75 anni, a Milano. Si eleggeranno presidente, giunta e consiglio nazionale. Per ora i candidati alla presidenza sono Malagò e Antonella Bellutti, due volte oro olimpico e prima donna a candidarsi in 106 anni di storia.

Ad annunciarlo è stato Giovanni Malagò in persona in apertura del Consiglio nazionale: “Stiamo lavorando giorno e notte per fare in tempo visto che non è possibile rinviare le elezioni a dopo le Olimpiadi”.

OMNISPORT | 15-12-2020 17:44