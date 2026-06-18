Elezioni Figc, Malagò eleggibile per l’anticorruzione: ora la strada per la successione a Gravina è spianata

Un’altra vittoria per l’ex presidente del Coni, che supera anche l’esame dell’Anac a cui l’aveva sottoposto il Ministro dello Sport Abodi: sarà lui la nuova guida della Federcalcio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giovanni Malagò incassa un’altra vittoria, stavolta nei confronti del Ministro dello Sport Andrea Abodi, e si avvicina a grandi passi al vertice della Figc: l’ex numero uno del Coni ha superato anche l’esame dell’autorità anticorruzione, che l’ha dichiarato eleggibile alla carica di presidente della Federcalcio.

Figc, Malagò eleggibile per l’anticorruzione

Per Giovanni Malagò la strada verso la presidenza della Figc è ormai spianata. L’ex presidente del Coni ha superato anche l’esame dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione chiamata a valutare una sua possibiile ineggibilità alla carica di numero uno della Federcalcio: a sollecitare l’intervento dell’anticorruzione era stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che aveva chiesto di fare chiarezza su una possibile incompatibilità di Malagò, in procinto di passare dal Coni alla Figc in meno di 3 anni, il termine definito dalla legge Severino. Abodi si era mosso dopo l’interpellanza in Parlamento del deputato della Lega Roberto Marti.

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I rapporti tra Abodi e Malagò

Per l’Anac la posizione di Malagò è regolare: una posizione netta, quella dell’anticorruzione, con Abodi costretto a incassare il colpo. “Con questo parere è stato raggiunto l’obiettivo comune di poter arrivare lunedì allo svolgimento delle elezioni della Figc contribuendo a garantirne la piena legittimità”, ha commentato il Ministro dello Sport, da tempo in rapporti piuttosto tesi con l’ex numero uno del Coni.

Tutto iniziò nel 2024, quando Abodi sottolineò la fine dell’incarico al Comitato Olimpico di Malagò con una battuta velenosa: “Dalle poltrone ci si deve anche alzare”. Negli ultimi mesi, poi, il contrasto si era riacceso, con Malagò che più volte ha denunciato le interferenze della politica – e quindi di Abodi – nel mondo del calcio.

Strada spianata per la Figc

Ora, però, anche l’ultimo ostacolo è stato superato, ormai si tratta solo di giorni prima che Malagò diventi il nuovo presidente della Figc. La carica di successore di Gabriele Gravina non può sfuggire all’ex numero uno del Coni, grande favorito alle elezioni del prossimo 22 giugno: Malagò ha dalla sua la maggioranza delle componenti del Consiglio Federale e sembra nettamente favorito nei confronti del rivale Giancarlo Abete. Salvo clamorose sorprese, sarà dunque lui il nuovo dirigente di vertice della Federcalcio.