Elia Viviani da urlo, che vittoria al Tour

Elia Viviani si sblocca. Il velocista della Quick Step, reduce da un Giro d'Italia deludente, con una volata fantastica ha tagliato per primo il traguardo della quarta tappa del Tour de France, la Reims-Nancy di 231 km. Il corridore veronese ha regolato allo sprint Kristoff ed Ewan: per lui è la prima vittoria nella Grande Boucle. Julian Alaphilippe resta maglia gialla.

"Era veramente il grande obiettivo di questa stagione. Ho vinto al Giro, ho vinto alla Vuelta, e ora ho chiuso il cerchio. Avevo perso il treno nella prima tappa, per colpa mia, ed ero molto deluso. Allora questa volta ho pensato solo a non perdere la ruota di Richeze. Ho sbagliato al Giro, alla prima tappa del Tour. Una giornata come quella di ieri con l’impresa di Alaphilippe ci ha gasato. Ero solo concentrato a seguire Max Richeze, ho visto che Kristoff voleva anticiparmi, lui mi ha aperto la porta. Grazie a tutta la squadra. E' stato un trionfo di tutti. Ora vogliamo continuare così".

"Sono all’ottava vittoria stagionale, tutte di alto livello – ha continuato ai microfoni della Rai -. È stato difficile al Giro, punto. Alla fine ho cambiato marcia subito dopo, appena sono tornato a casa. Ho riposato un attimo e cambiato mentalità e sono arrivato bene al Giro di Svizzera. Stesso discorso per il Tour, con una squadra super competitiva. Oggi Michael e Max hanno fatto un lavoro veramente strepitoso. Mi sento fortunato ad essere con loro e sono felice di aver raggiunto questa vittoria; l’unica che mi mancava. Vediamo di continuare su questa direzione".

Nancy ha sempre regalato grandi gioie al ciclismo italiano: per ben 5 volte i corridori azzurri si sono imposti nella città francese. L'ultima volta fu Trentin a imporsi davanti a Sagan, nel 2014.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 19:16