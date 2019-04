Elia Viviani: "Gaviria un furbo"

Elia Viviani è deluso per come è andata la 81esima edizione della Gand­-Wevelgem, vinta da Kristoff. Il velocista della Deceuninck ­Quick Step analizza così il momento decisivo della corsa: "Diciamo che Gaviria è stato furbo… Da cinque chilometri ero nella scia di Kristoff. Proprio quando è partito, è arrivato Gaviria che mi ha tolto dalla scia e ciao. Mi sentivo in forma, ho fatto chiudere su tutti gli attacchi, stavo bene sui Muri e anche nel finale. Ogni volata ha la sua storia, si vede che non era il mio giorno".

Il settimo posto di Trentin: "Sono stato ancora protagonista dopo la Sanremo? Magari sì, ma le corse si devono vincere. L’azione in cui ero dentro non era male, ma con dentro 1­2 corridori in più sarebbe stata migliore", ha dichiarato il corridore della Mitchelton­Scott".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 11:00