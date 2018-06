Elia Viviani, la volata è tricolore

Quattro tappe al Giro d’Italia e ora il campionato nazionale. Elia Viviani completa il suo 2018 da sogno indossando la maglia tricolore al termine dell’impegnativa corsa di Darfo Boario. L’olimpionico della Quick Step ha messo in fila tutti i rivali in un percorso difficile, con oltre 3000 metri di dislivello e il severo strappo finale di via Cornaleto, con 200 metri al 17%, teatro dell’emozionante volata vinta dal veronese ai danni di Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo, ultimi due ad arrendersi della fuga ad otto che ha caratterizzato la corsa.

Per Viviani, che non correrà il Tour de France e tornerà in gara ad inizio agosto per l’Europeo di Glasgow, è la vittoria numero 14 della stagione e il primo titolo nazionale della carriera. Nell'albo d'oro succede a Fabio Aru.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 17:40