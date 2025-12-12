La storia dell'ex velina non lascia spazio a interpretazioni dopo mesi di rumors, indiscrezioni e presunti avvistamenti

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia di fatto, non tempo le conseguenze dell’amore e sui social, Instagram in particolare, hanno ufficializzato la loro relazione. L’amore a tempi delle stories contempla anche un annuncio denso di leggerezza, sorrisi e l’allegria di una foto che li ritrae in moto dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti, finte indagini. In fondo, è semplice. Posti una foto, si aggiunge il tag e si augura buon compleanno per chiudere la questione e rimandare tutto a tempo debito.

La storia di Elisabetta Canalis per Alvise Rigo

Tra le sue storie su Instagram, Eli Canalis ha festeggiato il giorno speciale di Alvise Rigo in modo giocoso e felice, perché no? Sono mesi che si intuisce che tra loro fosse scattata l’attrazione, ma l’annuncio atteso è giunto a ridosso del Natale che festeggeranno in due. Due persone, due protagonisti della scena pubblica, due personaggi appassionati di sport.

La dedizione dell’attrice per il kickboxing è nota, affonda le sue origini nella sua storia personale. Nelle scelte di una ex velina che, ancora ragazzina, ha deciso di imparare a difendersi scoprendo il mondo delle discipline di autodifesa e dedicando tempo e risorse a un progetto che l’ha condotta a conoscere anche l’ex compagno Georgean Cimpeanu dopo la separazione dal marito, chirurgo ortopedico, Brian Perry.

In televisione, in Rai per la precisione, Rigo lo avevamo riconosciuto nella seconda stagione di Boomerissima, con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Un ritorno al recente passato, per il rugbista che il pubblico generalista ha imparato a conoscere grazie a un altro dance show. Tra Ballando e Canalis, nel mezzo Nuovo Olimpo e Almodovar. Non male, ma rimaniamo umili come ha precisato lo stesso Alvise.

Alvise Rigo e Elisabetta Canalis, una storia

La foto, sigillo su uno dei gossip più ridondanti di questo settembre, c’è e i protagonisti anche: si tratta dell’ex rugbista e attore Alvise Rigo e la ex velina, nonché influencer, Elisabetta Canalis.

La «prova» che aveva destato gli interrogativi è stata un’istintiva carezza che la ex showgirl ha dato sul bicipite di Rigo, durante un evento mondano a Milano fotografati e pubblicati dal settimanale alla presentazione della nuova serie Netflix «Il rifugio atomico» della quale l’attore veneziano Rigo è uno dei protagonisti. Canalis è arrivata con un’amica ma la coincidenza non poteva sfuggire ai presenti. Se vorranno dare un annuncio, un segnale ulteriore saremo qui ad accoglierlo.

Rigo e il precedente Hunziker

Già gli scatti con Michelle Hunziker avevano riacceso l’attenzione, mai sopita, nei confronti di questo promettente ragazzo veneziano che aveva intrapreso lo sport tra i più seguiti e apprezzati, in Laguna, degno delle sue ascendenze venete. Un incidente, molto rischioso, lo aveva messo davanti a un bivio. E costretto a dedicarsi ad altro.

Che cosa ci sia in quell'”altro” lo ripercorriamo assieme, perché Rigo ha saputo ricominciare, più e più volte, e scoprirsi addetto alla sicurezza, ballerino e anche attore di pellicole non semplici, delicate e intrise di citazioni poetiche. Ciò che si direbbe dopo aver visto il suo debutto cinematografico con Ferzan Özpetek nei panni del fidanzato in Nuovo Olimpo. “Ma rimaniamo umili”, aveva detto lo stesso Alvise con indubbio orgoglio a Vanity Fair.

E così è parso anche sul red carpet con Pedro Almodovar, quando è stato presentato all’81° Festival di Venezia “La stanza accanto” con due mostri sacri del cinema contemporaneo al femminile come Julienne Moore e Tilda Swinton. Successo? certamente. E come attore, una veste anni luce avanti rispetto all’era di Ballando.

Rigo: l’esperienza a Ballando con le Stelle

Per lui, ragazzo veneziano che prima dei 30 anni vantava più vite sul fronte del video, sono già diversi i successi e gli apprezzamenti raccolti, prima dell’approdo davanti alla macchina da presa. A partire dalla giuria di Ballando con le Stelle, edizione 2021. All’epoca si vociferava di un’intesa che rischiava di replicare quanto si è consumato (fino alla noia) sulla coppia Raimondo Todaro-Elisa Isoardi. L’intesa con la sua maestra, Tove Villfor, sembrava qualcosa di più. Sembrava, appunto. Non vinse, per la cronaca. Si fece notare, però.

Alvise Rigo: la passione per il rugby

La disciplina, il metodo li ha appresi durante gli anni della sua formazione giovanile in ambito sportivo, quando incominciò a giocare a rugby. Rigo ha interrotto il suo percorso a causa dei ripetuti infortuni subiti, dei quali ha raccontato i rischi proprio in una clip di Ballando. Trasferitosi a Padova per studiare ad appena 18 anni, Alvise ha fatto del rugby uno stile di vita: Lazio, Petrarca, San Donà e Valsugana Rugby le società in cui ha militato con discreto successo, per poi preferire altro.

L’ennesimo e pericoloso infortunio, alla caviglia a un anno di distanza dalla frattura del setto frontale, che aveva fatto temere per la sua salute lo ha costretto a scegliere. E a decidere in fretta. Così si è trasferito a Milano, città che gli ha offerto l’opportunità di mutare il corso della sua percorso professionale.

Il trasferimento a Milano

Secondo quanto si evince dai suoi social, Linkedin e Instagram, attualmente Rigo si è dedicato alla recitazione ma nel recente passato aveva combinato la sua attività di personal trainer con quella di Guest and product expert di QVC, emittente specializzata nella vendita televisiva che frequentava nelle sue incursioni.

Proprio per la sua fisicità, Alvise Rigo ha poi lavorato nella sicurezza come bodyguard: ha prestato servizio come addetto a eventi privati e come bartender; la notorietà è giunta però diversamente.

Il grande pubblico o la platea televisiva lo hanno già intercettato ben prima di Ballando, al fianco di Antonella Clerici durante la serata del Festival di Sanremo 2020 che la vedeva condurre al fianco di Amadeus; allora il suo prorompente sorriso accanto a quello spigliato della Clerici destò attenzione, ma nulla di più.

E anche quando venne fotografato accanto a Eleonora Berlusconi, tempo addietro, scattò una rincorsa alquanto sterile al pettegolezzo che si esaurì con la pubblicazione di alcune foto.

Ballando gli ha conferito una celebrità sfiorata, in precedenza, grazie al rugby che aveva amato e che aveva scandito le sue giornate negli anni della formazione. Quel che gli ha portato il talent, qualunque sarà il suo percorso da qui in avanti, è l’opportunità di non cadere nel dimenticatoio e di applicare un metodo che lo ha proiettato, oggi, sul red carpet. L’occasione, quando si presenta, va colta.