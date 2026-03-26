Eliska Babickova, chi è la ex fidanzata di Andrea Kimi Antonelli campionessa di kart e influencer

La ex del pilota Mercedes è stata la grande assente dopo la vittoria di Kimi in Cina: chi è e come si è avvicinata ai motori

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Andrea Kimi Antonelli ha condiviso l’esaltazione del post vittoria, sul circuito di Shanghai, con il team Mercedes e suo padre e sua madre, al rientro in Italia. Il giorno della sua prima vittoria in Formula 1 ha trasmesso il carico mentale accumulato, come anche emotivo, alle persone per lui più presenti, partecipi e di sostegno in un percorso che ha deciso di intraprendere poco più che ragazzino. L’attitudine è genetica, per gli Antonelli ma non meno disciplinato e denso di sacrifici.

Ciò non toglie che un simile risultato in gara, alla guida della monoposto Mercedes a inizio stagione, forse era davvero ardito anche solo immaginarlo. A dimostrazione che la concentrazione e la grinta, oltre il talento, sono decisive dopo un periodo personale reso meno sereno dal distacco dalla fidanzata Eliska Babickova.

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Chi è Eliska Babickova, ex di Kimi Antonelli

Classe 2005, originaria della Repubblica ceca, Eliska Babickova ha deciso di rendere pubblica la fine della sua relazione con Kimi Antonelli da qualche settimana, alla vigilia dell’inizio del Mondiale attraverso i social, dopo che la loro storia era diventata pubblica. Entrambi grandi appassionati di motori, si sarebbero conosciuti proprio in questo ambiente e incominciato a frequentarsi con maggiore intensità due anni fa circa.

Sul suo account sono rimaste le fotografie, gli abbracci e i luoghi visti con l’ex fidanzato a testimonianza di una storia incominciata quando entrambi erano giovanissimi. E molto impegnati nelle rispettive carriere.

Passione motori condivisa con le sorelle

Babickova, iniziata in famiglia alla velocità, è stata a sua volta una promettente kartista, cresciuta nel motorsport prima di scegliere di dedicarsi agli studi e alla comunicazione sui social pur raccogliendo risultati notevoli, come e più le sue sorelle impegnate a loro volta nel mondo dei motori. Insieme vantano un account Instagram in comune, a sottolineare come vi sia convergenza su simili temi, ovvero gare e motori.

La giovanissima e talentuosa promessa dei kart e Antonelli si erano conosciuti alla fine del 2023; non erano poi rare le immagini che li ritraevano assieme in contesti chiari, legati al paddock e agli ambienti dei circuiti.

La ragione dell’addio

Come accennato, la stessa Eliska ha annunciato la conclusione del loro rapporto sentimentale. È stata la stessa Babickova ad riferire della separazione con un video sui social, spiegando di aver deciso lei di chiudere la relazione. La ragione? Non si sentivano più “allineati nelle loro vite personali e in ciò che volevano per il futuro”.

Campionessa di kart

Proprio quell’anno, Eliska era riuscita a centrare un ambizioso obiettivo, ovvero quello di diventare campionessa italiana 2023 della classe OK di karting a dimostrazione del suo potenziale. E di quanto possa dividere per ragioni legate a incastri e spostamenti una vita simile, tra gare, aerei e i ritmi del circus.