Elkann attacca frontalmente Hamilton e Leclerc: "Pensino a guidare e parlino di meno". Acque agitate in casa Ferrari

Parole al vetriolo quelle pronunciate da John Elkann a margine di una cerimonia al Salone d'Onore del CONI: nel mirino la coppia di piloti, accusata di "parlare troppo e non concentrarsi sulla guida"

Parla poco, ma quando lo fa non sembra volersi nascondere dietro le solite apparenze. John Elkann così ha deciso di entrare a gamba tesa sull’attuale situazione della Ferrari, arrivando a criticare senza mezzi termini la coppia di piloti che a suo dire “non sta rendendo affatto secondo quelle che sono le proprie possibilità”. Un’accusa diretta che finisce per scagionare chi ha concepito e poi consegnato la macchina a Hamilton e Leclerc, ai quali invece il rampollo di casa Agnelli ha dedicato parole ben diverse.

L’accusa: “Parlino di meno e pensino piuttosto a guidare”

Insomma, che le acque siano agitate in casa Ferrari non c’era bisogno che lo dicesse Elkann, che pure non c’ha girato troppo attorno. E parlare dopo il doppio ritiro (pesantissimo) di Interlagos appare fin troppo banale e scontato. “Il GP del Brasile è stata una grossa delusione. Quest’anno per quanto riguarda il reparto corse abbiamo, limitatamente alla Formula Uno, da una parte i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, sia per il livello delle prestazioni che per l’eccellente lavoro svolto ai box. Gli ingegneri che hanno fatto lo stesso, e si può ben intuire vedendo i progressi mostrati in corso d’opera dalla macchina, che risulta evidentemente migliorata. Ciò che non è stato all’altezza è piuttosto tutto il resto”.

E se meccanici e ingegneri sono stati assolti, non resta che rivolgere lo sguardo alla coppia di piloti. Elkann lo fa capire benissimo, e anzi lancia un’accusa che va oltre l’aspetto tecnico. “Hamilton e Leclerc dovrebbero concentrarsi di più sulla guida e, possibilmente, parlare meno. L’obiettivo di questo finale di stagione è quello di raggiungere con ogni mezzo possibile il secondo posto nella classifica costruttori, per cui mi auguro che si possa ancora migliorare la situazione. Restano alcune gare per invertire la rotta e mi auguro che chi di dovere faccia il suo”.

La corsa al secondo posto costruttori è tutta in salita

Elkann ha parlato a margine della cerimonia tenuta al Salone d’Onore del CONI a Roma, dove è intervenuto durante la presentazione della partnership tra i marchi italiani Stellantis e Fondazione Milano-Cortina 2026 in vista dei giochi olimpici in programma a febbraio.

Non è la prima volta che ha ripreso pubblicamente i due piloti ferraristi, ma un attacco così frontale rappresenta comunque una novità e in qualche modo genera malumori, pensando anche al fatto che la lotta per il secondo posto nella classifica costruttori passerà giocoforza anche per una ritrovata armonia tra tutte le componenti in causa.

A Interlagos la Ferrari è precipitata al quarto posto dietro anche alla Red Bull (266 punti contro 362), mentre la Mercedes è schizzata lontano a 398 punti. Il tutto quando alla fine restano tre gare: Las Vegas, Doha e Abu Dhabi, ultime prove d’appello di una stagione che nei numeri rimane fortemente deficitaria.