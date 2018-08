Elkann: 'È la Juve più forte di sempre'

C’era anche John Elkann, a Villar Perosa, per godersi la prima volta di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Ma, soprattutto, per godersi le emozioni e la riconoscenza dei tifosi, grandi e piccoli, per il “miracolo” di aver portato uno dei giocatori più forti di sempre ad indossare la maglia bianconera.

Così, dopo anni di assenza per impegni professionali, Elkann non è voluto mancare: “Villar Perosa è un momento unico e magico che ha solo la Juventus. Ogni anno ci si ritrova qui ed è bellissimo, oggi ho incontrato tifosi da ogni parte d’Italia” ha detto il patrom bianconero a 'Sky Sport'.

L’arrivo di Ronaldo, non ha potuto negarlo neppure Allegri, fa aumentare le chances di mettere in bacheca. E allora si sbilancia pure Elkann…: "La Juventus è una delle squadre più forti e importanti della storia del calcio. Vedere in campo con la maglia della Juve il giocatore più forte del mondo è un piacere, così come lo è vederlo già giocare con naturalezza. Quella di quest'anno è una delle Juve più forti che ci siano mai state, speriamo tutti di arrivare ai risultati sperati".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 21:15