Elkann tiene in sospeso Higuain

Il futuro di Gonzalo Higuain promette di diventare uno dei tormentoni dell’estate di mercato. In modo piuttosto inaspettato. Due anni dopo il clamoroso approdo alla Juventus, per il Pipita potrebbe già essere tempo di fare le valigie. Chelsea o Inter le destinazioni più probabili per un affare destinato comunque nel caso a decollare solo dopo il Mondiale e solo di fronte ad un’offerta superiore ai 50 milioni.

A farlo intuire sono anche le parole del presidente di Fca Italia John Elkann, nonché azionista di riferimento della Juventus, John Elkann, che ha parlato anche di calcio nel corso della conferenza stampa sul piano industriale della casa automobilistica: "Il calciomercato, nell'anno del Mondiale, è molto difficile. Vediamo come vanno le cose in Russia. Tutto generalmente succede dopo la Coppa del Mondo” le poche parole di Elkann, ben lontano dal dichiarare incedibile l’attaccante argentino.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 22:05