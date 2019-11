Elliott dice sì all'arrivo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al Milan. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il fondo Elliott non è contrario all'acquisto del 38enne bomber svedese, anzi lo vede come un'eccezione accettabile per raddrizzare una stagione finora disastrosa e rivitalizzare un attacco depresso dalle pessime prestazioni di Piatek.

Chi resta contrario è invece l'amministratore delegato Ivan Gazidis, che prende a modello l'Atalanta e la sua linea verde. Nelle prossime settimane si dovrà decidere quale linea dovrà prevalere nel mercato di gennaio. La punta di Malmoe intanto prende tempo: sulle sue tracce di sono anche Bologna e Napoli.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 10:08