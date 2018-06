Elliott e non solo, gli americani soccorrono il Milan

Mentre si attende la decisione dell’Uefa, che potrebbe escludere il Milan dalla prossima Europa League a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario, dopo aver bocciato la richiesta di settlement agreement avanzata dal club, tifosi e dirigenti stanno vivendo momenti di autentica trepidazione legati al futuro della società. La ricerca di un partner da parte di Li Yonghong, che avrebbe potuto anche contare proprio nell’ottica della sentenza Uefa, e che sembrava essere andata a buon fine settimana scorsa dopo le voci sul possibile ingresso di un socio malese, si è infatti arenata, al punto da impedire allo stesso Yonghong di completare l’aumento di capitale entro la data prevista, quella di venerdì 22 maggio. Inevitabile, a questo punto, la discesa in campo del fondo Elliott che, sollecitato dall’ad del Milan Marco Fassone, dovrà versare i 32 milioni necessari per completare l’aumento di capitale e gestire le spese correnti. Li, che è già debitore nei confronti di Rossoneri Sport Investment Lux di 303 milioni ottenuti in prestito per completare l’acquisto della società nella primavera 2016, dovrà quindi restituire al fondo anche questi 32 milioni, entro 7-10 giorni, pena l'iter per l'escussione del pegno da parte di Elliott davanti al tribunale del Lussemburgo, dove ha sede Rossoneri Sport Investment Lux.

La situazione è quindi delicatissima, al punto da far passare in secondo piano la possibile esclusione dall’Europa, che comunque costerebbe la perdita di introiti preziosi. A regalare una speranza ecco però la notizia dell’interessamento della famiglia Ricketts, pronta a soccorrere la nave rossonera. Alle voci delle ultime ore è poi seguito un comunicato vero e proprio attraverso il quale i Ricketts, proprietari dei Chicago Cubs, hanno aperto alla possibilità di acquisire quote nel Milan. La trattativa sembrano essere già a buon punto: "La famiglia Ricketts (non solo Tom) è interessata ad acquisire uno stakeholder di controllo nell'AC Milan. Mentre Tom è la persona di riferimento, l'intera famiglia e le intere risorse finanziarie della famiglia sono coinvolte in questa vicenda, proprio come la proprietà dei Cubs. La famiglia Ricketts ha portato un campionato ai Chicago Cubs attraverso investimenti a lungo termine ed essere stati grandi amministratori del club. Porterebbero lo stesso approccio al Milan. (Non ci sarebbero modifiche rapide ma investimenti a lungo termine per assicurare un successo duraturo)".



SPORTAL.IT | 22-06-2018 20:10