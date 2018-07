Elliott pianifica un nuovo (vecchio) Milan

Da Yonghong Li al fondo americano Elliott, da una proprietà non definita a una solida e reale, dall’estromissione all’Europa League al reintegro e al sogno Higuain.

Sembrano passati diversi anni, ma invece sono trascorse poche settimane, ma i tifosi del Milan tornano a vedere la luce.

Dopo l’allontanamento di Marco Fassone e dei consiglieri cinesi, il fondo americano vuole cambiare drasticamente i quadri dirigenziali della società e il prossimo a fare le valigie sembra il direttore dell’area tecnica Massimiliano Mirabelli.

A prendere il posto del dirigente calabrese sembra essere Leonardo, per un ritorno che fa storcere il naso a non pochi, visto il suo trascorso sulla panchina dell’Inter. Al fianco del brasiliano potrebbe sedersi un nuovo direttore sportivo: in lizza Giuntoli, in scadenza con il Napoli nel 2019, e Sean Sogliano, sotto contratto con il Bari.

Secondo alcune indiscrezioni, negli scorsi giorni Umberto Gandini, ora alla Roma, avrebbe incontrato i vertici di Elliot per un altro ritorno, questa volta da direttore generale, per sfruttare la sua conoscenza e i suoi buoni rapporti con la Uefa.

Da non escludere la possibilità di un doppio amministratore delegato, con Gandini alla parte sportiva e con Ivan Gazidis, sotto contratto con l’Arsenal, alla parte finanziaria-amministrativa.

Ai due cavalli di ritorno si potrebbe aggiungere il terzo, forse quello più sospirato e desiderato dai tifosi rossoneri: Paolo Maldini.

Il leggendario numero 3 dell’epopea berlusconiana è stato vicino più di una volta a ricoprire un ruolo nella società meneghina, ma alla fine non ha mai trovato un ruolo importante libero. Secondo quanto riporta Sportmediaset, per Paolo sarebbe pronta la carica di vice presidente operativo, un gradino sotto al nuovo numero uno Paolo Scaroni.

Numerose vecchie conoscenze per riportare il Diavolo ai vecchi fasti, ma con un proprietario tutto nuovo.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 22:35