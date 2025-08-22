Elmas, la Roma si inserisce nella trattativa: e il Napoli rischia un'altra beffa dopo Diouf

I giallorossi in alternativa a Sancho hanno sondato il centrocampista macedone, sul quale c'è anche la sua ex squadra: ma il Lipsia lo cede solo a titolo definitivo, e si scatena la bufera sul web tra tifosi giallorossi e napoletani

Il calciomercato vive di momenti, attimi che definire fuggenti sarebbe forse limitato. Occasioni che nel giro di poco possono diventare rimpianti, possibilità che sfumano a seguito di una piccola distrazione. Il Napoli ne sa qualcosa, ma non solo.

Napoli, rischio di un’altra beffa

Soltanto ieri, infatti, l’Inter ha chiuso per Andy Diouf, centrocampista francese che la società azzurra era convinta di aver ormai preso: una beffa che ha fatto arrabbiare non poco Antonio Conte, desideroso di avere al suo servizio i muscoli e la forza del 22enne del Lens. Ora il rischio è che la storia si ripeta, con altri protagonisti: un rischio duplice, perché se le cose dovessero andare allo stesso modo il tecnico degli azzurri avrebbe più di un appunto da fare ai propri dirigenti.

Elmas, duello Roma-Napoli

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la Roma avrebbe fatto un sondaggio per Eljif Elmas, ex Napoli ora al Lipsia. Il centrocampista macedone, nei giorni scorsi, era stato nuovamente accostato agli azzurri ma i giallorossi lo avrebbero sondato vista la difficoltà di arrivare a Jadon Sancho, che non ha ancora dato il via libera. Per superare la concorrenza del Napoli, però, la Roma dovrebbe trattare per acquistare il giocatore, infatti potrebbe non bastare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, sulla quale stanno puntando invece gli azzurri.

Elmas piace a Gasperini

Il calciatore macedone, già protagonista in Serie A anche con la maglia del Torino, è considerato un profilo duttile capace di ricoprire più ruoli tra attacco e centrocampo, e sarebbe in grado di adattarsi subito alle richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. Al momento si tratta soltanto di un’idea, ma la Roma non vuole farsi trovare impreparata qualora Sancho decidesse definitivamente di non accettare il trasferimento nella Capitale.

Elmas non esalta i tifosi della Roma

Un’ipotesi che però non esalta i tifosi giallorossi, tutt’altro. Come spiega Paolo: “Giocatore completamente diverso ….mesà che massara non ce sta capì niente”. Così come Stefano: “Si deve cambiare la proprietà…. Può venire chiunque ma la mediocrità c’è la danno gli americani”. Fabio ironizza: “Proprio stesso tipo de giocatore uguale uguale”. Così come Karlos: “Con il panchinaro del napoli svoltiamo”. Daniele non usa giri di parole: “Un’altra bella pippa ce mancava”. E Amerigo aggiunge: “Sapevamo che era un mercato di difficoltà ma così al ridicolo mai lo pensavo”. Anche Emanuel se la prende con la dirigenza: “Massara datti all’ippica l’hanno già detto?”.

Napoli, il web si schiera su Elmas

Non va meglio sul fronte dei tifosi del Napoli, come nel caso di Angelo: “Elmas secondo voi non aspetta il Napoli? Ma dai”. Mentre Antonio entra nel dettaglio: “Senza prestarci I piedi la Roma prende Elmas e il Napoli Dobvik e stamm a post. Secondo me al Napoli come centrocampista serve solo un vice Anguissa“. Arcangelo semplicemente: “Che se lo prendessero”. Claudio invece ci spera: “..mi sembra che il calciatore voglia solo il Napoli, non a caso sul duo profilo ci sta ancora lui con la coppa scudetto, perciò…”.