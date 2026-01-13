Ancora al centro del gossip Belen Rodriguez e l'ex pilota di MotoGP al quale è stata legata per circa due anni: stavolta al centro del gossip per un segui su Instagram

Le vie dei social non sono infinite, né le modalità di comunicazione che anche un rapporto edificato su un sentimento possa essere interrotto. E, a interrompere la sequenza di inevitabili illusioni e verifiche derivanti dalla ricerca effettiva dello stato delle cose, è stata Elodie che si è mostrata in una serie di immagini serene, distese e affettuose con Franceska Nuredini e alcune sue amiche e compagne di tour a dimostrazione che intende riprendersi il suo ruolo. Anche se ciò può mettere in evidenza la fine di un amore.

Andrea Iannone, pilota e suo compagno fino ad ora, è stato a Madrid. Non ha parlato, non ha commentato. Si è limitato a postare nelle stories quanto condiviso da Gianluca Gazzoli, autore e conduttore del podcast del momento, The BSMT ovvero un paio di guanti usati in pista.

Elodie e le foto con Franceska Nuredini

Dopo le indiscrezioni sul presunto ritorno tra Iannone e l’ex Belen Rodriguez, la quale ha avuto con lui una relazione durata un paio d’anni tra il 2016 e il 2018, è stata la cantante protagonista di un recente tour a rompere il silenzio attorno alla presunta storia con la ballerina Franceska Nuredini, la quale compare in queste foto.

Immagini che le vedono con altre ballerine, amiche e colleghe ma che con loro due protagoniste. assumono una valenza più affettuosa. L’amore assume molte forme, ma ciò non significa che si debba chiudere in una definizione.

Se dunque ci fosse un legame, tra le due ritratte assieme in Thailandia, mentre si divertono in discoteca e provano il cibo locale in questa vacanza post tour di sole ragazze, questa decisione di condividere su Instagram sarebbe la conferma dell’allontanamento da Iannone.

Sebbene al momento non ci siano state conferme o smentite esplicite da parte di Elodie, le nuove foto non fanno altro che suggerire la libertà di volersi ritagliare uno spazio e una pausa per sé. Lontana comunque dal compagno.

Il like su Instagram

La solitudine di Elodie non sarebbe una scelta inedita, ma una volontà, un progetto individuale di crescita e di rimettersi al centro.

Durante le Festività Natalizie, la cantante e attrice romana aveva condiviso alcune immagini con la sua famiglia che non contemplavano la presenza di Iannone, fidanzato con Elodie dal 2022 e con la quale conviveva a Lugano.

Un dettaglio che non rimane tale, sottolineato poi dal like dell’ex Marracash con il quale ha vissuto un rapporto molto profondo e intenso testimoniato dalle reciproche dichiarazioni e dalla presenza della stessa artista sulla copertina di Marra.

La storia tra il pilota e l’influencer argentina

Iannone non ha scritto o commentato nulla, almeno fino a questa nuova condivisione di Elodie e ciò nonostante sia stato avvistato accanto a Rocio Munoz Morales, ex a sua volta di Raoul Bova. Pur essendo stato al centro della scena pubblica, anche e soprattutto per la sua relazione con Belen, l’ex pilota di MotoGp, non ha mai amato che la sua vita privata fosse oggetti di affermazioni.

Dunque non conosciamo che cosa si cela dietro a un “segui” su Instagram tra gli ex Iannone e Belen, che pure hanno vissuto una relazione di anni che lo stesso pilota ha sempre difeso. Difficile anche riuscire a trovare evidenze dell’allontanamento da Elodie, reduce da un tour e al centro del gossip. Tra i due ci sarebbe una certa distanza, ma nessuno lo ha affermato apertamente nonostante i rumors che li riguardano non siano stati pochi. Queste foto mutano la prospettiva, nel senso che ratificano come Elodie stia bene così, ritagliandosi una dimensione solo sua in cui non si intravede Iannone.