Sorpresa nella ginnastica ritmica, la storica ex allenatrice dell'Italia passa alla guida di una delle Nazionali più prestigiose al mondo, fresca di riabiltazione da parte del CIO.

Colpo di scena nel mondo della ginnastica ritmica: Emanuela Maccarani torna al timone di una grande Nazionale. Non si tratta però dell’Italia, che l’ex ginnasta lombarda ha guidato dal 1996 al 2025, contrbuendo in modo determinante alla crescita e ai trionfi in serie delle Farfalle in ambito internazionale. Maccarani sarà capoallenatrice della Russia, proprio una delle rivali storiche delle Azzurre. Una Nazionale di enorme fascino e di indiscusso prestigio, una delle superpotenze della ginnastica ritmica mondiale, recentemente riammessa dal CIO dopo la lunga sospensione seguita all’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Putin.

Maccarani-Russia, la conferma del marito Moreno Buccianti

L’annuncio della nomina di Maccarani è arrivato proprio da Mosca, con una nota da parte della locale federazione. Poco dopo è arrivata la conferma sui social da parte del marito di Emanuela Maccarani, Moreno Buccianti. Tutto vero, insomma, e non c’è neanche da sorprendersi più di tanto. Forse è un segno del destino, infatti, che le strade dell’allenatrice classe 1966 e della Russia si siano incrociate. Per entrambi c’è la necessità di riabilitarsi agli occhi del mondo della ritmica e più in generale dello sport. Diversi, ovviamente, i motivi. Per i russi c’è da fare i conti con la responsabilità una guerra. Per Maccarani con una lunga e nota vicenda di accuse legate a presunti abusi e maltrattamenti psicologici, il cui giudizio è ancora sospeso.

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Le accuse di abusi psicologici da Anna Basta e Nina Corradini

La quasi trentennale esperienza di Maccarani alla guida della Nazionale italiana si è chiusa infatti in modo burrascoso a marzo 2025, travolta dal clamore mediatico legate alle denunce di due ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini, che hanno chiamato in causa la DT azzurra. Maccarani è stata indagata, il processo a suo carico è iniziato lo scorso febbraio. Nel frattempo, per la coach milanese inizierà questa nuova avventura. Con la Russia proverà a tornare al vertice del movimento internazionale. A Mosca non si sono fatti troppi problemi e troppe domande a proposito delle accuse che la riguardano.

Farfalle, quasi 30 anni di trionfi per Maccarani in azzurro

Il palmares di Emanuela Maccarani parla da solo. Tanto per limitarci alle competizioni più importanti, sotto la sua gestione l’Italia ha conquistato un argento e tre bronzi alle Olimpiadi, otto ori, quindici argenti e tre bronzi ai Mondiali, diciannove ori, tredici argenti e nove bronzi in Coppa del Mondo, due ori, sette argenti e cinque bronzi agli Europei. Un curriculum di spessore e valore indiscutibile, che l’allenatrice italiana tenterà di arricchire ulteriormente al timone di una corazzata come la Russia. Farà un certo effetto vederla da avversaria delle Azzurre, nei prossimi appuntamenti internazionali.