Emanuele Fiano sconcertato da Marco Van Basten

Emanuele Fiano, con Virgilio Sport, ha commentato la sconcertante recente uscita di Marco Van Basten ai microfoni di Fox Sports Olanda. "Il 'Sieg Heil' ha significato tragedie. E' una battuta venuta molto male, purtroppo la mancanza di cultura tocca anche chi è stato campione con i piedi. I suoi piedi erano ottimi, in questo caso la testa non proprio" sottolinea il deputato, figlio di un ebreo deportato ad Auschwitz.

Per quanto successo Fox Sports ha sospeso l'ex calcatore olandese per una settimana dall'attività di opinionista. L'emittente ha annunciato che verserà lo stipendio di quei giorni di Van Basten all'Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra, archivio storico sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 16:38