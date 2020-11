Emergenza Palermo, 7 positivi: ma il derby si gioca

Non sarà un derby come gli altri per il Palermo, che questa sera affronta il Catania in condizioni di totale emergenza. Nel club rosanero risultano infatti ben sette giocatori positivi al coronavirus dopo gli ultimi tamponi e saranno soltanto 13 i giocatori disponibili.

La partita per regolamento si dovrà comunque disputare e saranno questi gli undici che prenderanno parte al grande appuntamento dal primo minuto: Pelagotti, Almici, Marconi, Palazzi, Corrado, Martin, Odjier, Kanoute, Rauti, Valente e Saraniti. Nessuno in panchina se non i due ragazzini portieri, per un totale di 13 componenti.

Questa la nota ufficiale del club siciliano, che attesta le assenze per Covid-19: “Il Palermo comunica che, dal ciclo di tamponi effettuati nella giornata di domenica sono emersi, tra i 18 calciatori convocati, sette giocatori nuovamente positivi al coronavirus, seppur con blande tracce virali e totalmente asintomatici. La società rimane in attesa degli esiti dei tamponi che si eseguono nel giorno della partita gara effettuati questa mattina come da protocollo federale”.

OMNISPORT | 09-11-2020 15:54