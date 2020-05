Emerson non chiude la porta a Inter e Juventus

Emerson Palmieri è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', parlando anche delle voci di mercato che lo riguardano e che lo vorrebbero di ritorno in serie A.

Sulle sue tracce ci sarebbero l'Inter e quella Juventus guidata dallo stesso Maurizio Sarri che già è stato suo allenatore. E il nazionale azzurro non ha chiuso la porta a nessuna delle due opzioni.

"In serie A mi sono trovato benissimo – ha sottolineato -. Anche per questo motivo ho scelto di giocare per la Nazionale italiana. Al Chelsea sono molto felice, ma un mio passaggio in un club italiano potrebbe anche diventare realtà".

E sia l'Inter che la Juventus avranno certamente preso appunti.

