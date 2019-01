Emiliano Sala, c'è la svolta nelle ricerche

Mentre il mondo del calcio non riesce ancora a darsi pace per il destino che ha colpito Emiliano Sala, misteriosamente svanito nel nulla nella notte del 21 gennaio insieme al Piper sul quale era a bordo per recarsi a Cardiff e presentarsi alla squadra che lo aveva appena acquistato dal Nantes, giungono aggiornamenti sulle ricerche del velivolo, sparito dai radar al largo di Alderney, nel Canale della Manica.

Secondo quanto risulta dagli esami preliminari, infatti, gli investigatori britannici sostengono che i resti di sedili ritrovati questa settimana su una spiaggia francese della Bassa Normandia, ai confini con la Bretagna, provengono "probabilmente" proprio dall'aereo sul quale viaggiavano Sala e il pilota David Ibbotson.

Precisamente si tratterebbe dei cuscini dei sedili. Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di Surainville, lungo la costa della penisola francese del Cotentin.

Il condizionale, però, resterà per almeno altri tre giorni, il tempo necessario per completare le ricerche nel fondale, che sono sospese fino al weekend a causa delle condizioni avverse, come informa in un comunicato l'Air Investigation Branch (AAIB), l'agenzia investigativa per gli incidenti aerei del Regno Unito.

Cresce quindi l’apprensione e l’emozione per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, inevitabilmente sconvolti dall’accaduto, così come ovviamente per la famiglia di Sala, che non ha ancora smesso di credere nel miracolo di ritrovare vivo Emiliano.

Nella serata di martedì, peraltro, l’attaccante italo-argentino è stato ricordato in maniera molto toccante prima della partita di FA Cup tra Arsenal e Cardiff City, gara giocatasi all'Emirates e che avrebbe dovuto segnare il debutto ufficiale di Sala con i 'Bluebirds'.

La società londinese ha inserito il nome del ragazzo nella lista ufficiale dei calciatori ospiti, i giocatori delle due squadre hanno depositato un mazzo di fiori e l'Arsenal ha aggiunto alla stessa distinta anche un fiore giallo.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 16:05