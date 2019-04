Emiliano Sala, dramma nel dramma: morto il padre

Un dramma nel dramma. Horacio Sala probabilmente non ha resistito al dolore per la scomparsa del figlio Emiliano. I media argentini, e in particolare Radio 'La Red', che per prima ha dato la notizia, spiegano la morte per infarto, a 58 anni, del padre dell'attaccante del Nantes inabissatosi nella Manica con il velivolo che, nel gennaio scorso, lo stava trasportando a Cardiff dove avrebbe sottoscritto il contratto con quella che sarebbe stata la sua nuova squadra. Horacio Sala si è sentito male la scorsa notte a Progreso, città in cui viveva insieme alla moglie.

Il sindaco di Progreso, Julio Muller, amico di famiglia dei Sala, ha raccontato a ‘La Red’ quanto successo: "Alle 5 del mattino, mi ha chiamato la compagna di Horacio – ha spiegato -. Quando sono arrivato, lei era distrutta accanto al corpo del suo uomo, che i medici non hanno potuto salvare. Horacio non ha mai superato la morte di Emiliano".

La memoria di Emiliano Sala era stata offesa da due tifosi del Southampton durante il match contro il Cardiff. Due tifosi della squadra di casa, per prendere in giro i supporters ospiti, hanno mimato il gesto dell'aeroplano come insulto alla memoria dell'ex attaccante del Nantes, che si era appena trasferito al Cardiff. I due balordi sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza: gli steward del Saint Mary’s Stadium sono intervenuti prontamente per allontanarli dalle tribune e sono stati consegnati alla polizia, che li ha identificati e segnalati.

Questa la comunicazione del Southampton: "Il Southampton continuerà a lavorare con la polizia dell’Hampshire per identificare chiunque abbia fatto gesti considerati indecenti verso i tifosi del Cardiff. Comportamenti del genere non hanno posto nel calcio e non saranno tollerati al St Mary’s. Il club prenderà una posizione estremamente severa e intende bandire dallo stadio i tifosi identificati". Poche ore dopo, è arrivato il provvedimento ufficiale da parte dei Saints: i due sono stati banditi dall'impianto per tre anni.



SPORTAL.IT | 26-04-2019 14:02