Emiliano Sala, l'allenatore: "Distrutto, volevo smettere"

Il manager del Cardiff City Neil Warnock in conferenza stampa ha parlato per la prima volta dopo la tragedia di Emiliano Sala. A una settimana dalla scomparsa del volo del neo attaccante del club britannico, le ricerche nel Canale della Manica continuano con fondi privati.

Warnock ha confessato di essere rimasto sconvolto da quanto successo: "Alleno da 40 anni ed è stata la settimana più difficile della mia carriera . Non ho mai provato nulla del genere. Se ho pensato di lasciare? Certo, per 24 ore al giorno nell'ultima settimana. Ma ho un lavoro qui e abbiamo un altro miracolo da fare".

La squadra e lo stesso allenatore sono seguiti da alcuni psicologi. Warnock ha rivelato di aver parlato a lungo con Sala per convincerlo a trasfersi nel Galles: "Cose come queste non dovrebbero accadere mai, o pensi che non possano succedere. Probabilmente mi ha colpito più di chiunque altro perché ho incontrato il ragazzo e ho parlato con lui per le ultime sei o otto settimane in numerose occasioni e io so quanto non vedeva l'ora di cominciare la nuova avventura con noi".

La vita va avanti e la squadra deve riprendere la Premier dopo dieci giorni di pausa: "La partita contro l'Arsenal? Non so come reagirà la squadra. Penso che i giocatori abbiano bisogno di una sorta di distrazione ora, perché la vicenda di Emiliano è davvero triste".

La famiglia del giocatore ancora non si rassegna e chiede di non interrompere definitivamente le ricerche: "Quando guardo Romina e la famiglia penso che sia un momento così difficile per loro. Continuo a guardare i miei figli e a pensare a quello che farei io, quindi è molto traumatico. Hanno tutto il mio affetto".

