Emiliano Sala, lo struggente messaggio della sorella. Calcio in lutto

Il corpo di Emiliano Sala è stato ritrovato. La triste vicenda, iniziata lo scorso 21 gennaio con la scomparsa, sul Canale della Manica, del velivolo con a bordo il calciatore e un pilota, è giunta all'ultimo capitolo capitolo, con l'identificazione del corpo rinvenuto dal relitto del velivolo.

A confermarlo, attraversi un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter, la polizia di Dorset. “Il corpo è stato formalmente identificato come quello del calciatore professionista Emiliano Sala. Le famiglie di Mr. Sala e il pilota David Ibbotson – continua la nota – sono state aggiornate con questa notizia e continueranno a essere supportate da ufficiali di collegamento di famiglia appositamente formati. I nostri pensieri rimangono con loro in questo momento difficile”.

L'intero mondo sportivo (e non solo) ha voluto salutare, per un'ultima volta, lo sfortunato calciatore.

"La tua anima nella mia anima brillerà per sempre, illuminando così, il tempo che resta della mia esistenza. Ti amo Tito", il lancinante messaggio della sorella.

Tanti i colleghi che hanno postato "pensieri" per Emiliano. "Riposa in pace Emi", il tweet di Mbappé. "Non ci sono parole", scrive Ozil. Parla di "… enorme tristezza" l'attaccante del Manchester City Aguero. Rudiger rivolge un pensiero alla famiglia, Casillas posta una foto con il giocatore che indica il cielo. Moltissimi i messaggi anche da parte di club, come Milan, Lazio, Barcellona e tanti altri.

Il tutto mentre Nantes e Cardiff sono pronti a dare il via ad una battaglia legale per questioni legate al cartellino dello sfortunato giocatore.

“L’unica cosa che posso dire, visto che è una materia sensibile, è la conferma del fatto che non abbiamo ancora pagato la prima tranche – le parole del presidente Mehmet Dalman a ‘L’Equipe’ –. Per il resto non voglio aggiungere altro”.

"Il corpo non è stato ancora recuperato e bisogna mostrare rispetto nei confronti della famiglia. Ci sono delle operazioni di ricerca in corso e pagheremo quando pensiamo che sia il momento giusto per farlo. Il Cardiff non ha mai detto che non pagherà", aveva detto poche ore prima del ritrovamento del corpo. Il club francese chiede ai gallesi i 17 milioni di euro pattuiti per il cartellino del giocatore.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 10:05