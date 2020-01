Emiliano Sala, un anno dalla morte: "Viviamo nel dolore"

E' passato un anno dalla morte di Emiliano Sala, l'attaccante argentino scomparso il 21 gennaio 2019 nell'incidente aereo avvenuto sul Canale della Manica. Le ricerche frenetiche delle prime ore fecero posto con il passare del tempo alla rassegnazione e alla disperazione dei tifosi di Nantes e Cardiff e di tutto il mondo del calcio.

A distanza di un anno dal tragico evento, il fratello Dario ha parlato ai microfoni di Ouest-France: "Mi piacerebbe che tutti lo ricordassero per quello che era. Da dove era venuto e quello che aveva ottenuto. Emiliano è sempre rimasto umile. Non ha mai dimenticato da dove era arrivato e i sacrifici fatti da lui e dalla famiglia. Noi, adesso, viviamo nel dolore".

Non mancarono le polemiche: il padre Horacio morì d'infarto poche settimane dopo aver lasciato una durissima intervista contro il Cardiff: "Perché non hanno scelto un mezzo più sicuro? Lo hanno lasciato da solo come un cane", disse l'uomo alla BBC.

"Cerchiamo di aiutare nostra madre ad andare avanti – spiega oggi Dario -. Non dovrebbe accadere che una madre veda il proprio figlio morire. La cosa che ci fa piacere è vedere che molte persone ne hanno un bel ricordo. Che c’è stato subito molto affetto per lui".

Purtroppo la dolorosissima vicenda ha avuto una coda velenosa: Nantes e Cardiff sono nel pieno di una vertenza sul pagamento dei 18 milioni di euro che il club gallese avrebbe dovuto versare per il cartellino dell'argentino. "I problemi tra le società? Noi come famiglia non ci siamo mai voluti intromettere perché pensiamo siano vicende che devono essere sbrigate dai club. Spero che si arrivi presto ad una soluzione tra loro. Le indagini sull’incidente? Spero che si faccia chiarezza anche sulle dinamiche dell’incidente. Seguiamo le indagini e vogliamo sapere, vogliamo che tutto sia chiarito".

SPORTAL.IT | 21-01-2020 15:10