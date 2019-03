Emiliano Viviano è al centro di un intrigo

È tornato in Italia per aiutare la Spal a salvarsi e per riscattare i sei mesi da incubo vissuti allo Sporting Lisbona. Eppure il breve passato in Portogallo non ha ancora abbandonato Emiliano Viviano, al centro di un vero e proprio contenzioso tra il club biancoverde e la Sampdoria.

I blucerchiati avevano ceduto il portiere fiorentino allo Sporting la scorsa estate sulla base di un accordo che prevedeva il pagamento di 2 milioni alla firma, più altri due a febbraio e settembre.

A Lisbona sono però alle prese con una delicata crisi societaria, al punto da non aver completato neppure la prima tranche del pagamento del cartellino di Viviano, pari a un milione.

Risultat invece regolarmente pagamento l’ingaggio per la prima parte di stagione. La Spal paga al momento solo la parte rimanente dello stipendio, mentre Sporting e Samp sono a caccia di un accordo che, secondo il quotidiano 'Record', potrebbe prevedere la rinegoziazione dell’intesa raggiunta in estate.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 11:35