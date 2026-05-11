Il presidente Emmanuel Macron fa jogging per le strade di Nairobi, in Kenya, insieme all’atleta olimpico Eliud Kipchoge, nel terzo giorno del suo tour africano.
Emmanuel Macron fa jogging per le strade di Nairobi
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Il presidente Emmanuel Macron fa jogging per le strade di Nairobi, in Kenya, insieme all’atleta olimpico Eliud Kipchoge, nel terzo giorno del suo tour africano.
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