Emozione Fognini: "Coronato un sogno"

Se entrare tra i primi 10 del ranking Atp è il sogno di ogni tennista, riuscirci grazie alla vittoria di un collega non è da tutti. Questo è quanto accaduto a Fabio Fognini, che da lunedì 10 giugno sarà nella top ten grazie al successo di Roger Federer su Stanislas Wawrinka nel derby svizzero valevole per i quarti di finale del Roland Garros.

“Raggiungere la top ten è il compimento di un sogno. Mi rivedo bambino sul campo da tennis con la racchetta più grande di me e penso: 'Ne ha fatta di strada questo bambino'" le prime parole al sito della Federtennis del tennista ligure, che a Parigi è stato eliminato agli ottavi da Zverev.

"In questo momento sono felice e il ringraziamento va alla mia famiglia, a mia moglie e mio figlio, agli amici e a tutte le persone che mi sono sempre state vicino. Lunedì sarà emozionante vedere il numero 10 accanto al mio nome. Questo è un piccolo grande tassello che si aggiunge ad altri e mi spinge a continuare a dare tutto me stesso per questo sport che amo".

SPORTAL.IT | 04-06-2019 22:46