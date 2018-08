Empoli, Andreazzoli non si nasconde

Una settimana dopo il tracollo interno con il Cittadella in Coppa Italia, l’Empoli si desta e regola senza soffrire il Cagliari nel debutto in campionato. Subito tre punti d’oro per la squadra di Andreazzoli contro una concorrente per la salvezza, ma a colpire è stata la superiorità schiacciante sfoderata da un Empoli che ha mostrato la sicurezza che ha contraddistinto la marcia da record nella scorsa Serie B.

Primi segnali su un possibile campionato da outsider? Andreazzoli, al debutto su una panchina di A da inizio stagione a 64 anni, non si esalta, ma neppure sminuisce il lavoro della squadra, né si nasconde: “Avevamo in campo sei nuovi rispetto all’anno scorso e per questo aver controllato la gara è stata una soddisfazione – ha detto l'ex allenatore della Roma a 'Sky Sport' – Il nostro gioco come quello dell’anno scorso? Credo che il calcio sia uno, non vedo perché cambiare opinione ora che sono in Serie A se le idee precedenti mi hanno dato soddisfazione. Bisogna fare i conti con la categoria, certo, e i risultati non saranno gli stessi, ma non è detto chenon si riesca a esprimere quanto fatto lo scorso anno ".

SPORTAL.IT | 20-08-2018 09:35