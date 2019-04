Empoli, Andreazzoli punge la Juventus

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato ironicamente la vittoria della Spal contro una Juventus con tante riserve: "È normale che anche io avrei preferito affrontare una squadra di ragazzotti, come Barzagli ha definito ieri la Juventus, ma non è così. Inoltre per come sono fatto, tendo a concentrarmi su ciò che posso fare io e non sugli altri".

"Devo occuparmi di quello che fa l'Empoli, di quello che dobbiamo fare noi e il nostro avversario. Siamo pronti ad andare a sfidare l'Atalanta e coglieremo l'occasione per misurarci contro una grande squadra e ce la metteremo tutta per farlo al meglio. Giocare in posticipo? Non so se sia meglio o peggio giocare dopo le altre, da quando sono tornato abbiamo spesso giocato con risultati sfavorevoli delle altre, ma è anche vero che la squadra si è sempre espressa bene, non considerando quanto successo prima sugli altri campi".

SPORTAL.IT | 14-04-2019 13:29