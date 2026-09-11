Empoli-Arezzo 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Arezzo è derby toscano della 4ª giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena (Empoli) venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00. L’Empoli è 8° con 6 punti in 3 gare (2 vittorie e 1 sconfitta; 3 gol fatti, 3 subiti), l’Arezzo è 14° a quota 3 (1 voitoria e 2 sconfitte; 4 reti segnate, 9 incassate). Sfida dal peso specifico notevole: padroni di casa a caccia di slancio in chiave alta classifica, ospiti in cerca di riscatto e punti salvezza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Empoli-Arezzo
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Empoli e Arezzo
Le ultime partite giocate
Arrivano segnali contrastanti dal recente cammino: l’Empoli ha già mostrato solidità nel proprio fortino e capacità di colpire in trasferta, mentre l’Arezzo alterna un colpo esterno prezioso a bruschi stop, con margini di crescita soprattutto in fase difensiva. Ecco l’andamento delle ultime tre uscite.
|Empoli
|ok
|ko
|ok
|Arezzo
|ok
|ko
|ko
- Empoli: Carrarese-Empoli 0-1; Mantova-Empoli 3-1; Empoli-Cremonese 1-0.
- Arezzo: Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0.
L’arbitro di Empoli-Arezzo
Designazione di prestigio per Empoli–Arezzo: dirige Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti Dei Giudici e Gentile; IV uomo Perri; al VAR Mazzoleni, AVAR Paterna. In attesa del quadro completo delle statistiche stagionali 2026-27, Fabbri porta esperienza e gestione del match collaudata nel campionato cadetto.
- Arbitro: Fabbri
- Assistenti: Dei Giudici – Gentile
- IV: Perri
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paterna
Informazioni interessanti
Derby toscano dal sapore storico: l’Empoli, dopo un avvio solido, punta a mettere in fila due vittorie consecutive come non accadeva da un filotto di novembre 2025. I precedenti recenti sorridono agli azzurri, imbattuti da cinque incroci contro l’Arezzo, ma il bilancio al Castellani è in equilibrio e invita alla prudenza. Gli amaranto arrivano con una produzione offensiva discreta, ma con una difesa da registrare: nove gol incassati nelle prime tre giornate sono un campanello d’allarme. Dentro il match pesano le catene laterali e gli inserimenti: per i padroni di casa occhio alla spinta del difensore Matteo Egan, spesso presente nell’area avversaria; tra gli ospiti spicca il dinamismo di Mattia Sala, creativo e dribblomane, mentre in mezzo si annuncia duello fisico e tecnico con l’azzurro Gerard Yepes. Tradizione, intensità e dettagli sulle palle inattive potrebbero orientare un confronto che promette equilibrio tattico e fiammate individuali.
- Dopo un avvio difficile nei primissimi incroci di B, l’Empoli è imbattuto da cinque gare contro l’Arezzo (2V, 3N): trend recente favorevole agli azzurri.
- Nei derby toscani l’Empoli ha perso solo una delle ultime 14 sfide (8V, 5N); l’Arezzo non batte una toscana in B dal 1984.
- Al Castellani equilibrio nei precedenti: un successo per parte e due pari; ultimo incrocio in casa Empoli finì 1-1 nel 2005.
- Con il recente 1-0 alla Carrarese, l’Empoli insegue la seconda vittoria di fila in B; sarebbe un segnale di crescita importante.
- L’Arezzo ha incassato 9 gol in 3 giornate: serve un cambio di passo per evitare una striscia negativa storica.
- Matteo Egan tra i difensori più offensivi del torneo: tanti tocchi nell’area rivale, spinta costante sulla corsia.
- Mattia Sala è tra i centrocampisti più produttivi: crea occasioni, salta l’uomo e primeggia nei duelli; sfida nella sfida con Gerard Yepes.
Le statistiche stagionali di Empoli e Arezzo
Nei dati di squadra spiccano due identità: l’Empoli (possesso 46,3%) privilegia ordine e precisione (passaggi riusciti 83,14%), con fase difensiva compatta (3 gol subiti in 3 gare). L’Arezzo tiene meno il pallone (38,1%) ma non rinuncia a concludere (26 tiri, 9 nello specchio), pagando però in copertura (9 reti al passivo). Simile la pressione alta (PPDA: 15,3 azzurri; 15,6 amaranto), con gli ospiti chiamati a ridurre le seconde palle concesse e le transizioni subite.
Focus giocatori: nell’Empoli i gol sono distribuiti tra Stiven Shpendi, Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti (1 a testa); assist a quota 1 per Luca Magnino e Matteo Egan. Cartellini: più gialli per Luca Magnino (2), rosso diretto a Joseph Ceesay. Tra i pali Jacopo Seghetti conta 2 clean sheet. Nell’Arezzo guida i gol Pietro Cianci (2), con 1 assist a testa per Cianci, Samuele Righetti e Camillo Tavernelli; rosso per Julián Illanes. Il portiere Alessandro Nunziante non ha ancora chiuso con la porta inviolata.
|Empoli
|Arezzo
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|3
|4
|Gol subiti
|3
|9
|Media gol subiti/partita
|1,0
|3,0
|Possesso palla (%)
|46,3
|38,1
|Tiri totali
|23
|26
|Tiri nello specchio
|9
|9
|Precisione al tiro (%)
|39,1
|34,6
|Accuratezza passaggi (%)
|83,14
|79,28
|PPDA
|15,3
|15,6
|Clean sheet (portiere)
|2
|0
|Capocannoniere
|Shpendi/Popov/Saporiti 1
|Cianci 2
|Top assistman
|Magnino/Egan 1
|Cianci/Righetti/Tavernelli 1
|Cartellini gialli (squadra)
|9
|4
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FAQ
- Quando si gioca Empoli-Arezzo?
-
Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00.
- Dove si gioca Empoli-Arezzo?
-
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Arezzo?
-
Michael Fabbri di Ravenna; assistenti Dei Giudici e Gentile, IV Perri, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.