Empoli-Arezzo 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Arezzo

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli–Arezzo è derby toscano della 4ª giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena (Empoli) venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00. L’Empoli è 8° con 6 punti in 3 gare (2 vittorie e 1 sconfitta; 3 gol fatti, 3 subiti), l’Arezzo è 14° a quota 3 (1 voitoria e 2 sconfitte; 4 reti segnate, 9 incassate). Sfida dal peso specifico notevole: padroni di casa a caccia di slancio in chiave alta classifica, ospiti in cerca di riscatto e punti salvezza.

Le ultime partite giocate

Arrivano segnali contrastanti dal recente cammino: l’Empoli ha già mostrato solidità nel proprio fortino e capacità di colpire in trasferta, mentre l’Arezzo alterna un colpo esterno prezioso a bruschi stop, con margini di crescita soprattutto in fase difensiva. Ecco l’andamento delle ultime tre uscite.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Empoli ok ko ok Arezzo ok ko ko

Empoli : Carrarese- Empoli 0-1; Mantova- Empoli 3-1; Empoli -Cremonese 1-0.

: Carrarese- 0-1; Mantova- 3-1; -Cremonese 1-0. Arezzo: Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0.

L’arbitro di Empoli-Arezzo

Designazione di prestigio per Empoli–Arezzo: dirige Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti Dei Giudici e Gentile; IV uomo Perri; al VAR Mazzoleni, AVAR Paterna. In attesa del quadro completo delle statistiche stagionali 2026-27, Fabbri porta esperienza e gestione del match collaudata nel campionato cadetto.

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Dei Giudici – Gentile

IV: Perri

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

Informazioni interessanti

Derby toscano dal sapore storico: l’Empoli, dopo un avvio solido, punta a mettere in fila due vittorie consecutive come non accadeva da un filotto di novembre 2025. I precedenti recenti sorridono agli azzurri, imbattuti da cinque incroci contro l’Arezzo, ma il bilancio al Castellani è in equilibrio e invita alla prudenza. Gli amaranto arrivano con una produzione offensiva discreta, ma con una difesa da registrare: nove gol incassati nelle prime tre giornate sono un campanello d’allarme. Dentro il match pesano le catene laterali e gli inserimenti: per i padroni di casa occhio alla spinta del difensore Matteo Egan, spesso presente nell’area avversaria; tra gli ospiti spicca il dinamismo di Mattia Sala, creativo e dribblomane, mentre in mezzo si annuncia duello fisico e tecnico con l’azzurro Gerard Yepes. Tradizione, intensità e dettagli sulle palle inattive potrebbero orientare un confronto che promette equilibrio tattico e fiammate individuali.

Dopo un avvio difficile nei primissimi incroci di B, l’ Empoli è imbattuto da cinque gare contro l’ Arezzo (2V, 3N): trend recente favorevole agli azzurri.

è imbattuto da cinque gare contro l’ (2V, 3N): trend recente favorevole agli azzurri. Nei derby toscani l’ Empoli ha perso solo una delle ultime 14 sfide (8V, 5N); l’ Arezzo non batte una toscana in B dal 1984.

ha perso solo una delle ultime 14 sfide (8V, 5N); l’ non batte una toscana in B dal 1984. Al Castellani equilibrio nei precedenti: un successo per parte e due pari; ultimo incrocio in casa Empoli finì 1-1 nel 2005.

finì 1-1 nel 2005. Con il recente 1-0 alla Carrarese, l’ Empoli insegue la seconda vittoria di fila in B; sarebbe un segnale di crescita importante.

insegue la seconda vittoria di fila in B; sarebbe un segnale di crescita importante. L’ Arezzo ha incassato 9 gol in 3 giornate: serve un cambio di passo per evitare una striscia negativa storica.

ha incassato 9 gol in 3 giornate: serve un cambio di passo per evitare una striscia negativa storica. Matteo Egan tra i difensori più offensivi del torneo: tanti tocchi nell’area rivale, spinta costante sulla corsia.

tra i difensori più offensivi del torneo: tanti tocchi nell’area rivale, spinta costante sulla corsia. Mattia Sala è tra i centrocampisti più produttivi: crea occasioni, salta l’uomo e primeggia nei duelli; sfida nella sfida con Gerard Yepes.

Le statistiche stagionali di Empoli e Arezzo

Nei dati di squadra spiccano due identità: l’Empoli (possesso 46,3%) privilegia ordine e precisione (passaggi riusciti 83,14%), con fase difensiva compatta (3 gol subiti in 3 gare). L’Arezzo tiene meno il pallone (38,1%) ma non rinuncia a concludere (26 tiri, 9 nello specchio), pagando però in copertura (9 reti al passivo). Simile la pressione alta (PPDA: 15,3 azzurri; 15,6 amaranto), con gli ospiti chiamati a ridurre le seconde palle concesse e le transizioni subite.

Focus giocatori: nell’Empoli i gol sono distribuiti tra Stiven Shpendi, Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti (1 a testa); assist a quota 1 per Luca Magnino e Matteo Egan. Cartellini: più gialli per Luca Magnino (2), rosso diretto a Joseph Ceesay. Tra i pali Jacopo Seghetti conta 2 clean sheet. Nell’Arezzo guida i gol Pietro Cianci (2), con 1 assist a testa per Cianci, Samuele Righetti e Camillo Tavernelli; rosso per Julián Illanes. Il portiere Alessandro Nunziante non ha ancora chiuso con la porta inviolata.

Empoli Arezzo Partite giocate 3 3 Vittorie 2 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 2 Gol segnati 3 4 Gol subiti 3 9 Media gol subiti/partita 1,0 3,0 Possesso palla (%) 46,3 38,1 Tiri totali 23 26 Tiri nello specchio 9 9 Precisione al tiro (%) 39,1 34,6 Accuratezza passaggi (%) 83,14 79,28 PPDA 15,3 15,6 Clean sheet (portiere) 2 0 Capocannoniere Shpendi/Popov/Saporiti 1 Cianci 2 Top assistman Magnino/Egan 1 Cianci/Righetti/Tavernelli 1 Cartellini gialli (squadra) 9 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Empoli-Arezzo? Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Empoli-Arezzo? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Arezzo? Michael Fabbri di Ravenna; assistenti Dei Giudici e Gentile, IV Perri, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna.