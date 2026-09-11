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CALCIO SERIE B

Empoli-Arezzo 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Arezzo

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Redazione

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EmpoliArezzo è derby toscano della 4ª giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena (Empoli) venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00. L’Empoli è 8° con 6 punti in 3 gare (2 vittorie e 1 sconfitta; 3 gol fatti, 3 subiti), l’Arezzo è 14° a quota 3 (1 voitoria e 2 sconfitte; 4 reti segnate, 9 incassate). Sfida dal peso specifico notevole: padroni di casa a caccia di slancio in chiave alta classifica, ospiti in cerca di riscatto e punti salvezza.

Le ultime partite giocate

Arrivano segnali contrastanti dal recente cammino: l’Empoli ha già mostrato solidità nel proprio fortino e capacità di colpire in trasferta, mentre l’Arezzo alterna un colpo esterno prezioso a bruschi stop, con margini di crescita soprattutto in fase difensiva. Ecco l’andamento delle ultime tre uscite.

Empoli ok ko ok
Arezzo ok ko ko
  • Empoli: Carrarese-Empoli 0-1; Mantova-Empoli 3-1; Empoli-Cremonese 1-0.
  • Arezzo: Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0.

L’arbitro di Empoli-Arezzo

Designazione di prestigio per EmpoliArezzo: dirige Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti Dei Giudici e Gentile; IV uomo Perri; al VAR Mazzoleni, AVAR Paterna. In attesa del quadro completo delle statistiche stagionali 2026-27, Fabbri porta esperienza e gestione del match collaudata nel campionato cadetto.

  • Arbitro: Fabbri
  • Assistenti: Dei Giudici – Gentile
  • IV: Perri
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Paterna

Informazioni interessanti

Derby toscano dal sapore storico: l’Empoli, dopo un avvio solido, punta a mettere in fila due vittorie consecutive come non accadeva da un filotto di novembre 2025. I precedenti recenti sorridono agli azzurri, imbattuti da cinque incroci contro l’Arezzo, ma il bilancio al Castellani è in equilibrio e invita alla prudenza. Gli amaranto arrivano con una produzione offensiva discreta, ma con una difesa da registrare: nove gol incassati nelle prime tre giornate sono un campanello d’allarme. Dentro il match pesano le catene laterali e gli inserimenti: per i padroni di casa occhio alla spinta del difensore Matteo Egan, spesso presente nell’area avversaria; tra gli ospiti spicca il dinamismo di Mattia Sala, creativo e dribblomane, mentre in mezzo si annuncia duello fisico e tecnico con l’azzurro Gerard Yepes. Tradizione, intensità e dettagli sulle palle inattive potrebbero orientare un confronto che promette equilibrio tattico e fiammate individuali.

  • Dopo un avvio difficile nei primissimi incroci di B, l’Empoli è imbattuto da cinque gare contro l’Arezzo (2V, 3N): trend recente favorevole agli azzurri.
  • Nei derby toscani l’Empoli ha perso solo una delle ultime 14 sfide (8V, 5N); l’Arezzo non batte una toscana in B dal 1984.
  • Al Castellani equilibrio nei precedenti: un successo per parte e due pari; ultimo incrocio in casa Empoli finì 1-1 nel 2005.
  • Con il recente 1-0 alla Carrarese, l’Empoli insegue la seconda vittoria di fila in B; sarebbe un segnale di crescita importante.
  • L’Arezzo ha incassato 9 gol in 3 giornate: serve un cambio di passo per evitare una striscia negativa storica.
  • Matteo Egan tra i difensori più offensivi del torneo: tanti tocchi nell’area rivale, spinta costante sulla corsia.
  • Mattia Sala è tra i centrocampisti più produttivi: crea occasioni, salta l’uomo e primeggia nei duelli; sfida nella sfida con Gerard Yepes.

Le statistiche stagionali di Empoli e Arezzo

Nei dati di squadra spiccano due identità: l’Empoli (possesso 46,3%) privilegia ordine e precisione (passaggi riusciti 83,14%), con fase difensiva compatta (3 gol subiti in 3 gare). L’Arezzo tiene meno il pallone (38,1%) ma non rinuncia a concludere (26 tiri, 9 nello specchio), pagando però in copertura (9 reti al passivo). Simile la pressione alta (PPDA: 15,3 azzurri; 15,6 amaranto), con gli ospiti chiamati a ridurre le seconde palle concesse e le transizioni subite.

Focus giocatori: nell’Empoli i gol sono distribuiti tra Stiven Shpendi, Bohdan Popov ed Edoardo Saporiti (1 a testa); assist a quota 1 per Luca Magnino e Matteo Egan. Cartellini: più gialli per Luca Magnino (2), rosso diretto a Joseph Ceesay. Tra i pali Jacopo Seghetti conta 2 clean sheet. Nell’Arezzo guida i gol Pietro Cianci (2), con 1 assist a testa per Cianci, Samuele Righetti e Camillo Tavernelli; rosso per Julián Illanes. Il portiere Alessandro Nunziante non ha ancora chiuso con la porta inviolata.

Empoli Arezzo
Partite giocate 3 3
Vittorie 2 1
Pareggi 0 0
Sconfitte 1 2
Gol segnati 3 4
Gol subiti 3 9
Media gol subiti/partita 1,0 3,0
Possesso palla (%) 46,3 38,1
Tiri totali 23 26
Tiri nello specchio 9 9
Precisione al tiro (%) 39,1 34,6
Accuratezza passaggi (%) 83,14 79,28
PPDA 15,3 15,6
Clean sheet (portiere) 2 0
Capocannoniere Shpendi/Popov/Saporiti 1 Cianci 2
Top assistman Magnino/Egan 1 Cianci/Righetti/Tavernelli 1
Cartellini gialli (squadra) 9 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Empoli-Arezzo?

Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00.

Dove si gioca Empoli-Arezzo?

Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, a Empoli.

Chi è l’arbitro di Empoli-Arezzo?

Michael Fabbri di Ravenna; assistenti Dei Giudici e Gentile, IV Perri, VAR Mazzoleni, AVAR Paterna.

Empoli-Arezzo 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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