Empoli-Avellino 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Avellino

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Empoli–Avellino vale la 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Classifica agli antipodi: Empoli 16° con 37 punti (8 vittorie, 13 pareggi, 15 sconfitte; 44 gol fatti, 52 subiti), in piena corsa salvezza; Avellino 8° a quota 46 (12 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 42 reti segnate, 54 incassate), pienamente in lotta playoff. Una sfida che promette intensità: punti pesanti per gli azzurri, ambizioni da confermare per i biancoverdi.

Le ultime partite giocate

Empoli altalenante: un solo successo nelle ultime cinque, con fatica in trasferta e qualche segnale in casa. Avellino in discreta forma: due vittorie nelle ultime tre e solidità crescente dietro. Trend che suggerisce un match tattico: azzurri chiamati a concretezza, biancoverdi pronti a colpire negli spazi.

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Empoli ok ko ko x ko Avellino ko ko x ok ok

Nelle ultime 5, Empoli 4 punti; Avellino 7. Dettaglio dei risultati:

Empoli

Empoli-Pescara 4-2; Sampdoria-Empoli 1-0; Calcio Padova-Empoli 1-0; Empoli-Virtus Entella 1-1; Venezia-Empoli 2-0.

Avellino

Sampdoria-Avellino 2-1; Palermo-Avellino 2-0; Avellino-Catanzaro 1-1; Mantova-Avellino 0-2; Avellino-Bari 2-0.

L’arbitro di Empoli-Avellino

Dirige Federico La Penna; assistenti Barone e Luciani, IV ufficiale Di Marco. Al VAR Piccinini, AVAR Sozza. In Serie B 2025/26 La Penna ha arbitrato 5 gare: 0 rigori fischiati, 17 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso; 146 falli e 14 fuorigioco ravvisati (media 3,8 cartellini a partita).

Informazioni interessanti

Il confronto tra Empoli e Avellino porta con sé snodi di classifica e una storia recente ricca di incroci: gli azzurri inseguono una boccata d’ossigeno per la salvezza, i biancoverdi puntano a blindare la zona playoff. In stagione, Empoli ha spiccato per pericolosità aerea, mentre Avellino si è rilanciato con un ruolino di marcia solido nell’ultimo mese. In Toscana i precedenti parlano spesso di equilibrio, ma non mancano eccezioni celebri. Occhi su Stiven Shpendi, capocannoniere azzurro, e su un Avellino che ha ritrovato ritmo e porta inviolata nelle ultime uscite. La cornice del Castellani – Computer Gross Arena promette una gara nervosa, decisa dai dettagli: palle inattive, gestione del possesso e transizioni rapide potrebbero diventare le chiavi tattiche. E se la gara d’andata ha sorriso agli azzurri, i biancoverdi arrivano con fiducia e con l’obiettivo di invertire la tendenza, sfruttando gli spazi e la fisicità sui duelli.

Dopo il 3-0 dell’andata, Empoli insegue la prima doppia vittoria stagionale contro Avellino in Serie B: in precedenza, solo un successo azzurro in otto incroci (4 pari, 3 sconfitte).

insegue la prima doppia vittoria stagionale contro in Serie B: in precedenza, solo un successo azzurro in otto incroci (4 pari, 3 sconfitte). In Toscana prevale l’equilibrio: tre pareggi su quattro precedenti di B. L’unica eccezione è l’1-0 esterno del 7 marzo 2014 firmato Armando Izzo , con Maurizio Sarri e Massimo Rastelli in panchina.

, con e in panchina. Empoli ha conquistato una sola vittoria nelle ultime 17 di B: crollo di rendimento tra andata e ritorno e necessità di punti pesanti in chiave salvezza.

ha conquistato una sola vittoria nelle ultime 17 di B: crollo di rendimento tra andata e ritorno e necessità di punti pesanti in chiave salvezza. Avellino ha cambiato marcia: cinque vittorie nelle ultime otto, con due clean sheet consecutivi come non accadeva dal 2015.

ha cambiato marcia: cinque vittorie nelle ultime otto, con due clean sheet consecutivi come non accadeva dal 2015. Punti di forza azzurri: 15 gol di testa in campionato, primato in Serie B e percentuale record sulle reti totali.

Stiven Shpendi a secco da quattro gare dopo una striscia da 7 reti in 7 partite: resta l’unico in doppia cifra dell’ Empoli (13), davanti a Bohdan Popov .

a secco da quattro gare dopo una striscia da 7 reti in 7 partite: resta l’unico in doppia cifra dell’ (13), davanti a . Segnali dalla panchina irpina: Andrea Favilli è rientrato con gol e assist nelle ultime due presenze; cerca il terzo match di fila con partecipazione a rete.

Le statistiche stagionali di Empoli e Avellino

Numeri a confronto: possesso simile (Empoli 48,0% vs Avellino 49,8%), ma più volume di tiri per gli azzurri (317 vs 259) e maggiore precisione al tiro per i biancoverdi (46,33% vs 44,48%). Gol fatti ravvicinati (44 Empoli, 42 Avellino), difese in sofferenza (52 subiti Empoli, 54 Avellino). Azzurri letali nel gioco aereo (15 reti di testa), irpini più ordinati nel palleggio (80,75% di precisione passaggi). Disciplinare: Empoli 75 gialli e 5 rossi; Avellino 82 gialli e 7 rossi.

Focus giocatori: capocannoniere Empoli Stiven Shpendi (13), nell’Avellino guida Tommaso Biasci (12). Assist: azzurri trainati da Salvatore Elia (9), biancoverdi con Dimitrios Sounas a quota 5 e Tommaso Biasci a 3. Cartellini: per l’Empoli spiccano le 8 ammonizioni di Gabriele Guarino e Gerard Yepes; nell’Avellino il più sanzionato è Luca Palmiero (9 gialli) e il più espulso Armando Izzo (2 rossi). Portieri: 6 clean sheet per Andrea Fulignati (Empoli), 4 per Antony Iannarilli (Avellino).

Empoli Avellino Partite giocate 36 36 Vittorie 8 12 Pareggi 13 10 Sconfitte 15 14 Gol segnati 44 42 Gol subiti 52 54 Media gol subiti 1,4 1,5 Possesso palla (%) 48,0 49,8 Tiri in porta 141 120 Precisione al tiro (%) 44,48 46,33 Clean sheet 6 7 Cartellini gialli 75 82 Cartellini rossi 5 7 Capocannoniere Stiven Shpendi 13 Tommaso Biasci 12 Top assist Salvatore Elia 9 Dimitrios Sounas 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Avellino? Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli-Avellino? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Avellino? Federico La Penna, assistenti Barone e Luciani, IV Di Marco; VAR Piccinini, AVAR Sozza.