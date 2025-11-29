Empoli-Bari 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Empoli-Bari

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli–Bari inaugura la 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli sabato 29 novembre 2025 alle 15:00. I toscani sono 9° con 17 punti in 13 gare (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte; 17 gol fatti, 18 subiti), mentre i pugliesi sono 16° a quota 13 in 12 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 13 segnati, 19 incassati).

Le ultime partite giocate

Empoli in crescita: due successi consecutivi con porta inviolata e trend interno solido. Il Bari alterna acuti e passaggi a vuoto: efficace al San Nicola, in sofferenza lontano da casa. I segnali della forma recente raccontano di un equilibrio nei punti raccolti, ma con dinamiche diverse nelle prestazioni tra casa e trasferta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Empoli ko x ko ok ok Bari ko ok ok x ko

Nelle ultime 5 partite: Empoli 7 punti, Bari 7 punti. Dettaglio risultati:

Empoli : Modena – Empoli 2-1; Empoli – Sampdoria 1-1; Virtus Entella – Empoli 1-0; Empoli – Catanzaro 1-0; Avellino – Empoli 0-3

: – 2-1; – 1-1; – 1-0; – 1-0; – 0-3 Bari: Reggiana–Bari 3-1; Bari–Mantova 1-0; Bari–Cesena 1-0; Spezia–Bari 1-1; Bari–Frosinone 2-3

L’arbitro di Empoli-Bari

Dirige il match il signor Fabio Maresca. Squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Grasso, IV ufficiale Cappai, al VAR Baroni e AVAR Ferrieri Caputi. In questa Serie B 2025-26 Maresca ha arbitrato 2 gare: 2 rigori fischiati, 14 ammonizioni, nessun rosso, con una media di 7 cartellini a partita e 6 fuorigioco complessivi.

Arbitro: MARESCA

Assistenti: CAPALDO – GRASSO

– IV: CAPPAI

VAR: BARONI

AVAR: FERRIERI CAPUTI

Statistiche interessanti

Sfida dal profumo di storia e strisce aperte: il Empoli è reduce da due vittorie di fila con clean sheet e difende un’imbattibilità casalinga lunghissima, mentre il Bari cerca risposte in trasferta dove fatica a sbloccarsi. I precedenti più recenti sorridono ai toscani, ma i pugliesi hanno già dimostrato di poter colpire al Castellani. Occhio alle fiammate dei singoli: per i padroni di casa l’impatto di Salvatore Elia è cresciuto giornata dopo giornata, tra gol e rifiniture; per gli ospiti fari su Gaetano Castrovilli, appena tornato al gol e a caccia di continuità anche lontano da casa. In mezzo, due filosofie diverse: Empoli più verticale e diretto, Bari più manovrato ma con necessità di maggiore concretezza negli ultimi sedici metri. Con una classifica corta, questa gara pesa doppio: può rilanciare i toscani verso la zona nobile e dare ossigeno ai pugliesi nella corsa salvezza.

Empoli ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro il Bari ; non è mai arrivato a tre successi di fila contro i pugliesi nella competizione.

ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro il ; non è mai arrivato a tre successi di fila contro i pugliesi nella competizione. Nell’ultima trasferta al Castellani (settembre 2017) il Bari ha segnato due reti: mai oltre una in precedenza nei nove incroci esterni di B.

ha segnato due reti: mai oltre una in precedenza nei nove incroci esterni di B. Avvio altalenante e poi svolta: il Empoli arriva da due vittorie consecutive senza subire gol, filotto che non superava da marzo-aprile 2021.

arriva da due vittorie consecutive senza subire gol, filotto che non superava da marzo-aprile 2021. Fortezza Castellani: il Empoli non perde in casa in Serie B da luglio 2020 (13V, 13N), striscia aperta più lunga del torneo.

non perde in casa in Serie B da luglio 2020 (13V, 13N), striscia aperta più lunga del torneo. Tabù trasferta: il Bari non vince da 12 gare esterne di B (5N, 7P) e ha raccolto solo 2 punti nelle sei uscite stagionali.

non vince da 12 gare esterne di B (5N, 7P) e ha raccolto solo 2 punti nelle sei uscite stagionali. Uomo chiave: Salvatore Elia ha già eguagliato il suo record assist in una singola stagione di B (3) ed è reduce da gol+assist nell’ultimo turno.

ha già eguagliato il suo record assist in una singola stagione di B (3) ed è reduce da gol+assist nell’ultimo turno. Focus ospiti: Gaetano Castrovilli non ha mai segnato in due gare di fila in B; l’ultimo gol fuori casa nel torneo risale all’aprile 2019.

Le statistiche stagionali di Empoli e Bari

Numeri a confronto: il Empoli ha segnato 17 gol e incassato 18 in 13 gare, con possesso 45,9% e PPDA 11.0; il Bari 13 fatti e 19 subiti in 12 match, possesso 48,6% e PPDA 14,4. I toscani tirano leggermente di più (103 vs 96) e con maggiore precisione verso lo specchio (47 vs 35). Entrambe hanno 2 clean sheet: difese chiamate a un salto di qualità, disciplina alla mano (ammonizioni: 29 Empoli vs 21 Bari).

Focus giocatori: nel Empoli i capocannonieri sono Stiven Shpendi e Bohdan Popov (5 gol), migliori assistman Salvatore Elia e Rares Ilie (3). Più ammonito Gerard Yepes (4), rossi per Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Salvatore Elia, Bohdan Popov. Nel Bari guida i gol Gabriele Moncini (5), top assist Lorenzo Dickmann (3); tra gli ammoniti spiccano a 2 cartellini Dimitrios Nikolaou, Raffaele Pucino, Gaetano Castrovilli, Emanuele Rao, mentre il rosso stagionale è di Dimitrios Nikolaou. Clean sheet: Andrea Fulignati (2) e Michele Cerofolini (2).

Empoli Bari Partite giocate 13 12 Numero di partite vinte 4 3 Numero di partite pareggiate 5 4 Numero di partite perse 4 5 Gol totali segnati 17 13 Gol totali subiti 18 19 Clean sheet 2 2 Percentuale possesso palla 45,9 48,6 Tiri totali 103 96 Tiri nello specchio 47 35 PPDA 11.0 14.4 Cartellini gialli 29 21 Cartellini rossi 4 1 Capocannoniere Shpendi/Popov 5 Moncini 5 Top assistman Elia/Ilie 3 Dickmann 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Bari? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 (14a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Empoli-Bari? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Bari? Fabio Maresca; assistenti Capaldo e Grasso, IV Cappai, VAR Baroni, AVAR Ferrieri Caputi.