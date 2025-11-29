Empoli-Bari 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Bari inaugura la 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli sabato 29 novembre 2025 alle 15:00. I toscani sono 9° con 17 punti in 13 gare (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte; 17 gol fatti, 18 subiti), mentre i pugliesi sono 16° a quota 13 in 12 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 13 segnati, 19 incassati).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Empoli-Bari
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Empoli e Bari
Le ultime partite giocate
Empoli in crescita: due successi consecutivi con porta inviolata e trend interno solido. Il Bari alterna acuti e passaggi a vuoto: efficace al San Nicola, in sofferenza lontano da casa. I segnali della forma recente raccontano di un equilibrio nei punti raccolti, ma con dinamiche diverse nelle prestazioni tra casa e trasferta.
|Empoli
|ko
|x
|ko
|ok
|ok
|Bari
|ko
|ok
|ok
|x
|ko
Nelle ultime 5 partite: Empoli 7 punti, Bari 7 punti. Dettaglio risultati:
- Empoli: Modena–Empoli 2-1; Empoli–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Empoli 1-0; Empoli–Catanzaro 1-0; Avellino–Empoli 0-3
- Bari: Reggiana–Bari 3-1; Bari–Mantova 1-0; Bari–Cesena 1-0; Spezia–Bari 1-1; Bari–Frosinone 2-3
L’arbitro di Empoli-Bari
Dirige il match il signor Fabio Maresca. Squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Grasso, IV ufficiale Cappai, al VAR Baroni e AVAR Ferrieri Caputi. In questa Serie B 2025-26 Maresca ha arbitrato 2 gare: 2 rigori fischiati, 14 ammonizioni, nessun rosso, con una media di 7 cartellini a partita e 6 fuorigioco complessivi.
- Arbitro: MARESCA
- Assistenti: CAPALDO – GRASSO
- IV: CAPPAI
- VAR: BARONI
- AVAR: FERRIERI CAPUTI
Statistiche interessanti
Sfida dal profumo di storia e strisce aperte: il Empoli è reduce da due vittorie di fila con clean sheet e difende un’imbattibilità casalinga lunghissima, mentre il Bari cerca risposte in trasferta dove fatica a sbloccarsi. I precedenti più recenti sorridono ai toscani, ma i pugliesi hanno già dimostrato di poter colpire al Castellani. Occhio alle fiammate dei singoli: per i padroni di casa l’impatto di Salvatore Elia è cresciuto giornata dopo giornata, tra gol e rifiniture; per gli ospiti fari su Gaetano Castrovilli, appena tornato al gol e a caccia di continuità anche lontano da casa. In mezzo, due filosofie diverse: Empoli più verticale e diretto, Bari più manovrato ma con necessità di maggiore concretezza negli ultimi sedici metri. Con una classifica corta, questa gara pesa doppio: può rilanciare i toscani verso la zona nobile e dare ossigeno ai pugliesi nella corsa salvezza.
- Empoli ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro il Bari; non è mai arrivato a tre successi di fila contro i pugliesi nella competizione.
- Nell’ultima trasferta al Castellani (settembre 2017) il Bari ha segnato due reti: mai oltre una in precedenza nei nove incroci esterni di B.
- Avvio altalenante e poi svolta: il Empoli arriva da due vittorie consecutive senza subire gol, filotto che non superava da marzo-aprile 2021.
- Fortezza Castellani: il Empoli non perde in casa in Serie B da luglio 2020 (13V, 13N), striscia aperta più lunga del torneo.
- Tabù trasferta: il Bari non vince da 12 gare esterne di B (5N, 7P) e ha raccolto solo 2 punti nelle sei uscite stagionali.
- Uomo chiave: Salvatore Elia ha già eguagliato il suo record assist in una singola stagione di B (3) ed è reduce da gol+assist nell’ultimo turno.
- Focus ospiti: Gaetano Castrovilli non ha mai segnato in due gare di fila in B; l’ultimo gol fuori casa nel torneo risale all’aprile 2019.
Le statistiche stagionali di Empoli e Bari
Numeri a confronto: il Empoli ha segnato 17 gol e incassato 18 in 13 gare, con possesso 45,9% e PPDA 11.0; il Bari 13 fatti e 19 subiti in 12 match, possesso 48,6% e PPDA 14,4. I toscani tirano leggermente di più (103 vs 96) e con maggiore precisione verso lo specchio (47 vs 35). Entrambe hanno 2 clean sheet: difese chiamate a un salto di qualità, disciplina alla mano (ammonizioni: 29 Empoli vs 21 Bari).
Focus giocatori: nel Empoli i capocannonieri sono Stiven Shpendi e Bohdan Popov (5 gol), migliori assistman Salvatore Elia e Rares Ilie (3). Più ammonito Gerard Yepes (4), rossi per Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Salvatore Elia, Bohdan Popov. Nel Bari guida i gol Gabriele Moncini (5), top assist Lorenzo Dickmann (3); tra gli ammoniti spiccano a 2 cartellini Dimitrios Nikolaou, Raffaele Pucino, Gaetano Castrovilli, Emanuele Rao, mentre il rosso stagionale è di Dimitrios Nikolaou. Clean sheet: Andrea Fulignati (2) e Michele Cerofolini (2).
|Empoli
|Bari
|Partite giocate
|13
|12
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite pareggiate
|5
|4
|Numero di partite perse
|4
|5
|Gol totali segnati
|17
|13
|Gol totali subiti
|18
|19
|Clean sheet
|2
|2
|Percentuale possesso palla
|45,9
|48,6
|Tiri totali
|103
|96
|Tiri nello specchio
|47
|35
|PPDA
|11.0
|14.4
|Cartellini gialli
|29
|21
|Cartellini rossi
|4
|1
|Capocannoniere
|Shpendi/Popov 5
|Moncini 5
|Top assistman
|Elia/Ilie 3
|Dickmann 3
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Empoli-Bari?
-
Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 (14a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Empoli-Bari?
-
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Bari?
-
Fabio Maresca; assistenti Capaldo e Grasso, IV Cappai, VAR Baroni, AVAR Ferrieri Caputi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.