Empoli-Catanzaro 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Catanzaro

Empoli-Catanzaro è la sfida della 12a giornata di Serie B 2025-26, in programma allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli l’8 novembre 2025 alle 15. In classifica l’Empoli è 16° con 11 punti (bilancio: 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, gol fatti 13 e 18 subiti), mentre il Catanzaro è 8° con 15 punti (bilancio: 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, gol fatti 13 e 11 subiti). Una gara spartiacque: toscani alla ricerca di slancio, calabresi in piena corsa playoff.

Le ultime partite giocate

Empoli e Catanzaro arrivano al duello con inerzie opposte: gli azzurri hanno raccolto 5 punti nelle ultime cinque, i giallorossi ne hanno messi insieme 9 con tre successi consecutivi in coda.

Empoli ok x ko x ko Catanzaro ko ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato: Empoli 5 punti, Catanzaro 9. Dettaglio dei risultati:

Empoli : Südtirol – Empoli 1-2; Empoli – Venezia 1-1; Modena – Empoli 2-1; Empoli – Sampdoria 1-1; Virtus Entella – Empoli 1-0.

: – 1-2; – 1-1; – 2-1; – 1-1; – 1-0. Catanzaro: Monza–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Calcio Padova 0-1; Catanzaro–Palermo 1-0; Mantova–Catanzaro 1-3; Catanzaro–Venezia 2-1.

L’arbitro di Empoli-Catanzaro

Arbitra Simone Galipò. Assistenti: Di Giacinto e Laghezza; IV ufficiale Perenzoni. Al VAR ci sarà Volpi, AVAR Rutella. Nel 2025/26 Galipò ha diretto 5 gare in Serie B: concessi 2 rigori, estratti 23 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, per una media di 5,0 cartellini a partita (6,5 falli per cartellino). Fisarmonica equilibrata, ma attenzione alla gestione dei contatti in area.

Arbitro: Galipò

Assistenti: Di Giacinto – Laghezza

– IV: Perenzoni

VAR: Volpi

AVAR: Rutella

Statistiche interessanti

La sfida tra Empoli e Catanzaro incrocia trend storici. Gli azzurri hanno un feeling speciale con i calabresi al Castellani, dove li hanno sempre battuti senza subire reti, ma arrivano da una lunga serie di pareggi casalinghi. Dall’altra parte, i giallorossi sono nel miglior momento della loro stagione: tre vittorie di fila, trascinati dall’esperienza di Pietro Iemmello e dall’esplosione del talento di Alphadjo Cissé. Curiosità extra: i due marcatori più giovani tra i top campionati e le loro seconde divisioni giocano proprio qui, con Bohdan Popov per l’Empoli e Alphadjo Cissé per il Catanzaro.

Empoli ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il Catanzaro ; prima il bilancio era equilibrato.

ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il ; prima il bilancio era equilibrato. Al Castellani , l’ Empoli ha sempre vinto contro il Catanzaro e senza incassare gol: 4 su 4.

, l’ ha sempre vinto contro il e senza incassare gol: 4 su 4. Catanzaro in volo: tre successi consecutivi. I giallorossi non arrivano a quota quattro di fila dal 1971-72.

in volo: tre successi consecutivi. I giallorossi non arrivano a quota quattro di fila dal 1971-72. Avvio lento dell’ Empoli : solo 2 vittorie nelle prime 11. Un dato che ha pochi precedenti nella storia azzurra in B.

: solo 2 vittorie nelle prime 11. Un dato che ha pochi precedenti nella storia azzurra in B. L’ Empoli ha pareggiato le ultime cinque gare interne.

ha pareggiato le ultime cinque gare interne. Pietro Iemmello ha ritrovato il gol e punta a segnare in due gare di fila, impresa che gli manca dalla scorsa primavera.

ha ritrovato il gol e punta a segnare in due gare di fila, impresa che gli manca dalla scorsa primavera. Talento baby: Bohdan Popov (Empoli) e Alphadjo Cissé (Catanzaro) sono tra i più giovani con almeno 5 reti nei top campionati e seconde divisioni.

Le statistiche stagionali di Empoli e Catanzaro

Numeri a confronto: possesso palla più alto per il Catanzaro (54,6%) rispetto all’Empoli (47,6%), ma precisione al tiro superiore per gli azzurri (48,19% contro 39,81%). Le due squadre hanno segnato lo stesso numero di gol (13), ma la retroguardia giallorossa ha protetto meglio la porta (11 subiti contro 18). Attenzione ai terminali: Bohdan Popov e Alphadjo Cissé guidano le classifiche marcatori interne.

Empoli Catanzaro Partite giocate 11 11 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 4 2 Numero di partite pareggiate 5 6 Gol totali segnati 13 13 Gol totali subiti 18 11 Media gol subiti per partita 1,6 1,0 Percentuale possesso palla 47,6 54,6 Tiri nello specchio della porta 40 43 Percentuale di tiri in porta 48,19 39,81 Numero totale di cartellini gialli 23 22 Capocannoniere Bohdan Popov 5 Alphadjo Cissé 5 Top assistman Rares Ilie 3 Pietro Iemmello 2

FAQ Quando si gioca Empoli-Catanzaro? Sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Empoli-Catanzaro? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Catanzaro? L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Di Giacinto e Laghezza, IV Perenzoni, VAR Volpi, AVAR Rutella.