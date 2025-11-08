Empoli-Catanzaro 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli-Catanzaro è la sfida della 12a giornata di Serie B 2025-26, in programma allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli l’8 novembre 2025 alle 15. In classifica l’Empoli è 16° con 11 punti (bilancio: 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, gol fatti 13 e 18 subiti), mentre il Catanzaro è 8° con 15 punti (bilancio: 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, gol fatti 13 e 11 subiti). Una gara spartiacque: toscani alla ricerca di slancio, calabresi in piena corsa playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Empoli-Catanzaro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Empoli e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Empoli e Catanzaro arrivano al duello con inerzie opposte: gli azzurri hanno raccolto 5 punti nelle ultime cinque, i giallorossi ne hanno messi insieme 9 con tre successi consecutivi in coda.
|Empoli
|ok
|x
|ko
|x
|ko
|Catanzaro
|ko
|ko
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato: Empoli 5 punti, Catanzaro 9. Dettaglio dei risultati:
- Empoli: Südtirol–Empoli 1-2; Empoli–Venezia 1-1; Modena–Empoli 2-1; Empoli–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Empoli 1-0.
- Catanzaro: Monza–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Calcio Padova 0-1; Catanzaro–Palermo 1-0; Mantova–Catanzaro 1-3; Catanzaro–Venezia 2-1.
L’arbitro di Empoli-Catanzaro
Arbitra Simone Galipò. Assistenti: Di Giacinto e Laghezza; IV ufficiale Perenzoni. Al VAR ci sarà Volpi, AVAR Rutella. Nel 2025/26 Galipò ha diretto 5 gare in Serie B: concessi 2 rigori, estratti 23 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, per una media di 5,0 cartellini a partita (6,5 falli per cartellino). Fisarmonica equilibrata, ma attenzione alla gestione dei contatti in area.
- Arbitro: Galipò
- Assistenti: Di Giacinto – Laghezza
- IV: Perenzoni
- VAR: Volpi
- AVAR: Rutella
Statistiche interessanti
La sfida tra Empoli e Catanzaro incrocia trend storici. Gli azzurri hanno un feeling speciale con i calabresi al Castellani, dove li hanno sempre battuti senza subire reti, ma arrivano da una lunga serie di pareggi casalinghi. Dall’altra parte, i giallorossi sono nel miglior momento della loro stagione: tre vittorie di fila, trascinati dall’esperienza di Pietro Iemmello e dall’esplosione del talento di Alphadjo Cissé. Curiosità extra: i due marcatori più giovani tra i top campionati e le loro seconde divisioni giocano proprio qui, con Bohdan Popov per l’Empoli e Alphadjo Cissé per il Catanzaro.
- Empoli ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il Catanzaro; prima il bilancio era equilibrato.
- Al Castellani, l’Empoli ha sempre vinto contro il Catanzaro e senza incassare gol: 4 su 4.
- Catanzaro in volo: tre successi consecutivi. I giallorossi non arrivano a quota quattro di fila dal 1971-72.
- Avvio lento dell’Empoli: solo 2 vittorie nelle prime 11. Un dato che ha pochi precedenti nella storia azzurra in B.
- L’Empoli ha pareggiato le ultime cinque gare interne.
- Pietro Iemmello ha ritrovato il gol e punta a segnare in due gare di fila, impresa che gli manca dalla scorsa primavera.
- Talento baby: Bohdan Popov (Empoli) e Alphadjo Cissé (Catanzaro) sono tra i più giovani con almeno 5 reti nei top campionati e seconde divisioni.
Le statistiche stagionali di Empoli e Catanzaro
Numeri a confronto: possesso palla più alto per il Catanzaro (54,6%) rispetto all’Empoli (47,6%), ma precisione al tiro superiore per gli azzurri (48,19% contro 39,81%). Le due squadre hanno segnato lo stesso numero di gol (13), ma la retroguardia giallorossa ha protetto meglio la porta (11 subiti contro 18). Attenzione ai terminali: Bohdan Popov e Alphadjo Cissé guidano le classifiche marcatori interne.
|Empoli
|Catanzaro
|Partite giocate
|11
|11
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|5
|6
|Gol totali segnati
|13
|13
|Gol totali subiti
|18
|11
|Media gol subiti per partita
|1,6
|1,0
|Percentuale possesso palla
|47,6
|54,6
|Tiri nello specchio della porta
|40
|43
|Percentuale di tiri in porta
|48,19
|39,81
|Numero totale di cartellini gialli
|23
|22
|Capocannoniere
|Bohdan Popov 5
|Alphadjo Cissé 5
|Top assistman
|Rares Ilie 3
|Pietro Iemmello 2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Empoli-Catanzaro?
-
Sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Empoli-Catanzaro?
-
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Catanzaro?
-
L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Di Giacinto e Laghezza, IV Perenzoni, VAR Volpi, AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.