Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Empoli-Catanzaro 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Catanzaro

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli-Catanzaro è la sfida della 12a giornata di Serie B 2025-26, in programma allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli l’8 novembre 2025 alle 15. In classifica l’Empoli è 16° con 11 punti (bilancio: 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, gol fatti 13 e 18 subiti), mentre il Catanzaro è con 15 punti (bilancio: 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, gol fatti 13 e 11 subiti). Una gara spartiacque: toscani alla ricerca di slancio, calabresi in piena corsa playoff.

Le ultime partite giocate

Empoli e Catanzaro arrivano al duello con inerzie opposte: gli azzurri hanno raccolto 5 punti nelle ultime cinque, i giallorossi ne hanno messi insieme 9 con tre successi consecutivi in coda.

Empoli ok x ko x ko
Catanzaro ko ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato: Empoli 5 punti, Catanzaro 9. Dettaglio dei risultati:

  • Empoli: SüdtirolEmpoli 1-2; EmpoliVenezia 1-1; ModenaEmpoli 2-1; EmpoliSampdoria 1-1; Virtus EntellaEmpoli 1-0.
  • Catanzaro: MonzaCatanzaro 2-1; CatanzaroCalcio Padova 0-1; CatanzaroPalermo 1-0; MantovaCatanzaro 1-3; CatanzaroVenezia 2-1.

L’arbitro di Empoli-Catanzaro

Arbitra Simone Galipò. Assistenti: Di Giacinto e Laghezza; IV ufficiale Perenzoni. Al VAR ci sarà Volpi, AVAR Rutella. Nel 2025/26 Galipò ha diretto 5 gare in Serie B: concessi 2 rigori, estratti 23 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, per una media di 5,0 cartellini a partita (6,5 falli per cartellino). Fisarmonica equilibrata, ma attenzione alla gestione dei contatti in area.

  • Arbitro: Galipò
  • Assistenti: Di GiacintoLaghezza
  • IV: Perenzoni
  • VAR: Volpi
  • AVAR: Rutella

Statistiche interessanti

La sfida tra Empoli e Catanzaro incrocia trend storici. Gli azzurri hanno un feeling speciale con i calabresi al Castellani, dove li hanno sempre battuti senza subire reti, ma arrivano da una lunga serie di pareggi casalinghi. Dall’altra parte, i giallorossi sono nel miglior momento della loro stagione: tre vittorie di fila, trascinati dall’esperienza di Pietro Iemmello e dall’esplosione del talento di Alphadjo Cissé. Curiosità extra: i due marcatori più giovani tra i top campionati e le loro seconde divisioni giocano proprio qui, con Bohdan Popov per l’Empoli e Alphadjo Cissé per il Catanzaro.

  • Empoli ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il Catanzaro; prima il bilancio era equilibrato.
  • Al Castellani, l’Empoli ha sempre vinto contro il Catanzaro e senza incassare gol: 4 su 4.
  • Catanzaro in volo: tre successi consecutivi. I giallorossi non arrivano a quota quattro di fila dal 1971-72.
  • Avvio lento dell’Empoli: solo 2 vittorie nelle prime 11. Un dato che ha pochi precedenti nella storia azzurra in B.
  • L’Empoli ha pareggiato le ultime cinque gare interne.
  • Pietro Iemmello ha ritrovato il gol e punta a segnare in due gare di fila, impresa che gli manca dalla scorsa primavera.
  • Talento baby: Bohdan Popov (Empoli) e Alphadjo Cissé (Catanzaro) sono tra i più giovani con almeno 5 reti nei top campionati e seconde divisioni.

Le statistiche stagionali di Empoli e Catanzaro

Numeri a confronto: possesso palla più alto per il Catanzaro (54,6%) rispetto all’Empoli (47,6%), ma precisione al tiro superiore per gli azzurri (48,19% contro 39,81%). Le due squadre hanno segnato lo stesso numero di gol (13), ma la retroguardia giallorossa ha protetto meglio la porta (11 subiti contro 18). Attenzione ai terminali: Bohdan Popov e Alphadjo Cissé guidano le classifiche marcatori interne.

Empoli Catanzaro
Partite giocate 11 11
Numero di partite vinte 2 3
Numero di partite perse 4 2
Numero di partite pareggiate 5 6
Gol totali segnati 13 13
Gol totali subiti 18 11
Media gol subiti per partita 1,6 1,0
Percentuale possesso palla 47,6 54,6
Tiri nello specchio della porta 40 43
Percentuale di tiri in porta 48,19 39,81
Numero totale di cartellini gialli 23 22
Capocannoniere Bohdan Popov 5 Alphadjo Cissé 5
Top assistman Rares Ilie 3 Pietro Iemmello 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Empoli-Catanzaro?

Sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Empoli-Catanzaro?

Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Chi è l’arbitro di Empoli-Catanzaro?

L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Di Giacinto e Laghezza, IV Perenzoni, VAR Volpi, AVAR Rutella.

Empoli-Catanzaro 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Inglas Vetri

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Como - Cagliari
Lecce - Verona
Juventus - Torino
Parma - Milan
SERIE B:
Frosinone - Modena
Sudtirol - Carrarese
Empoli - Catanzaro
Reggiana - Virtus Entella
Mantova - Padova
Juve Stabia - Palermo
Venezia - Sampdoria

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio