Empoli, c'è pure Ucan

Il tracollo in Coppa Italia contro il Cittadella non ha frenato il mercato dell’Empoli che in vista del debutto in campionato contro il Cagliari ha aggiunto un altro giocatore alla propria rosa. Si tratta di Salih Uçan, centrocampista turco classe ’94, già visto in Italia senza troppa fortuna con la maglia della Roma tra il 2014 e il 2016 (appena 7 presenze in Serie A).

Uçan, che i giallorossi avevano prelevato dal Fenerbahce, e che l’Empoli seguiva da tempo, è reduce da un'esperienza in Svizzera al Sion. Ora la nuova avventura in Italia, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un affare che potrebbe fare da apripista alla cessione di Rade Krunic, seguito da settimane dal Torino.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 19:45