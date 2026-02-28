Empoli-Cesena 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Cesena accende la 27a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. È una sfida da zona playoff tra ottava e decima: Cesena 8° con 37 punti (11V, 4N, 11P; 34 gol fatti, 37 subiti), Empoli 10° a quota 30 (7V, 9N, 10P; 32 reti segnate, 36 incassate). Un crocevia di classifica: i toscani cercano slancio, i romagnoli vogliono consolidare la corsa agli spareggi.
Le ultime partite giocate
Empoli in pareggio frequente ma con segnali di solidità interna; Cesena in flessione, reduce da una serie complicata ma con lampi offensivi quando riesce a verticalizzare. Equilibri sottili: chi imporrà il ritmo a centrocampo potrebbe indirizzare la gara.
Questo il dettaglio dei risultati:
- Empoli
- Empoli-Modena 0-0
- Palermo-Empoli 3-2
- Empoli-Juve Stabia 1-2
- Empoli-Reggiana 1-1
- Frosinone-Empoli 2-2
- Cesena
- Avellino-Cesena 3-1
- Cesena-Pescara 2-0
- Virtus Entella-Cesena 3-1
- Cesena-Venezia 0-4
- Cesena-Spezia 2-3
L’arbitro di Empoli-Cesena
La partita sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti: Niedda e Pascarella; IV ufficiale Liotta; al VAR Monaldi, AVAR Paganessi. In questa stagione di Serie B, Pezzuto ha arbitrato 11 gare: 1 rigore assegnato, 37 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette, con una media di 3,6 cartellini a partita.
- Arbitro: Pezzuto
- Assistenti: Niedda – Pascarella
- IV: Liotta
- VAR: Monaldi
- AVAR: Paganessi
Statistiche interessanti
Gara dal sapore storico e tattico. Empoli arriva da una lunga imbattibilità casalinga contro il Cesena nei precedenti di B: il Castellani è spesso stato un fortino. I toscani, però, inseguono il colpo per spezzare una serie senza vittorie, mentre i bianconeri cercano l’inversione di rotta dopo settimane in salita. Ritmi e transizioni faranno la differenza: entrambe le squadre figurano tra le più aggressive in contropiede del campionato. Occhio ai dettagli: palle inattive, precisione al tiro e duelli aerei possono decidere un confronto che vale posizioni preziose nella corsa playoff. Riflettori sui protagonisti: i gemelli Shpendi, tra i talenti più prolifici della categoria, e i creativi di fascia capaci di accendere la partita in un lampo. La chiave? L’equilibrio tra coraggio e gestione: chi saprà alzare la qualità nell’ultimo passaggio e restare corto tra i reparti avrà più chance di piegare l’avversario.
- Empoli ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il Cesena con un 9-5 complessivo; solo tra il 2009 e il 2013 centrò una striscia di quattro successi di fila.
- Al Castellani il Cesena non ha mai espugnato in 11 precedenti: 7 vittorie empolesi e 4 pareggi.
- Empoli senza vittorie da 7 gare (3N, 4P): insidia record negativo che non si vedeva dall’autunno 2019.
- Cesena in difficoltà: 7 ko nelle ultime 9 (2V) e tre sconfitte consecutive; la quarta fila manca dal marzo 2008.
- Transizioni letali: Empoli (39) e Cesena (42) sono tra le squadre con più contropiedi registrati in questa Serie B.
- Stiven Shpendi sta vivendo un campionato da protagonista: già oltre il doppio dei gol dello scorso anno e vicino a timbrare la 50a presenza in B.
- Cristian Shpendi ha firmato 20 reti dall’inizio della scorsa stagione: tra i bomber Under 21 in Europa e seconde divisioni, è tra i più prolifici.
Le statistiche stagionali di Empoli e Cesena
Numeri complessivamente in equilibrio: possesso palla 47,0% per il Empoli e 49,3% per il Cesena. I toscani hanno segnato 32 gol e ne hanno incassati 36; i bianconeri 34 fatti e 37 subiti. Precisione al tiro simile (Empoli 45,78%; Cesena 43,72), con più clean sheet per Empoli (6) rispetto al Cesena (4). Disciplina in linea: gialli 55 a 56, rossi 4 a 2. Sarà decisiva la qualità nell’ultimo quarto di campo e l’attenzione sulle palle inattive.
Giocatori chiave: per Empoli spiccano Stiven Shpendi (9 gol) e il miglior assistman Salvatore Elia (7). Tra i più sanzionati, Gabriele Guarino, Salvatore Elia e Luca Magnino (5 gialli ciascuno); un rosso a testa per Guarino, Nosa Obaretin, Bohdan Popov ed Elia. In porta Andrea Fulignati: 6 clean sheet. Nel Cesena guidano i gol Cristian Shpendi (9) e la rifinitura Tommaso Berti (5 assist). Più ammonito Massimiliano Mangraviti (9), espulso più volte Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann: 4 clean sheet.
|Empoli
|Cesena
|Partite giocate
|26
|26
|Numero di partite vinte
|7
|11
|Numero di partite perse
|10
|11
|Numero di partite pareggiate
|9
|4
|Gol totali segnati
|32
|34
|Gol totali subiti
|36
|37
|Media gol subiti per partita
|1,38
|1,42
|Percentuale possesso palla
|47,0
|49,3
|Tiri nello specchio della porta
|103
|108
|Percentuale di tiri in porta
|45,78
|43,72
|Numero totale di cartellini gialli
|55
|56
|Numero totale di cartellini rossi
|4
|2
|Clean sheet
|6
|4
|Capocannoniere
|Stiven Shpendi 9
|Cristian Shpendi 9
|Top assistman
|Salvatore Elia 7
|Tommaso Berti 5
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Empoli-Cesena?
-
Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00 (CET).
- Dove si gioca Empoli-Cesena?
-
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Cesena?
-
Il direttore di gara è Ivano Pezzuto di Lecce; assistenti Niedda e Pascarella; IV Liotta; VAR Monaldi, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.