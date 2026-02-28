Empoli-Cesena 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Numeri, precedenti, statistiche e curiosità per capire la partita Empoli-Cesena: orario, stadio, arbitro e forme recenti.

Empoli–Cesena accende la 27a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. È una sfida da zona playoff tra ottava e decima: Cesena 8° con 37 punti (11V, 4N, 11P; 34 gol fatti, 37 subiti), Empoli 10° a quota 30 (7V, 9N, 10P; 32 reti segnate, 36 incassate). Un crocevia di classifica: i toscani cercano slancio, i romagnoli vogliono consolidare la corsa agli spareggi.

Le ultime partite giocate

Empoli in pareggio frequente ma con segnali di solidità interna; Cesena in flessione, reduce da una serie complicata ma con lampi offensivi quando riesce a verticalizzare. Equilibri sottili: chi imporrà il ritmo a centrocampo potrebbe indirizzare la gara.

Empoli x ko ko x x Cesena ko ok ko ko ko

Questo il dettaglio dei risultati:

Empoli

Empoli-Modena 0-0

Palermo-Empoli 3-2

Empoli-Juve Stabia 1-2

Empoli-Reggiana 1-1

Frosinone-Empoli 2-2

Cesena

Avellino-Cesena 3-1

Cesena-Pescara 2-0

Virtus Entella-Cesena 3-1

Cesena-Venezia 0-4

Cesena-Spezia 2-3

L’arbitro di Empoli-Cesena

La partita sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti: Niedda e Pascarella; IV ufficiale Liotta; al VAR Monaldi, AVAR Paganessi. In questa stagione di Serie B, Pezzuto ha arbitrato 11 gare: 1 rigore assegnato, 37 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette, con una media di 3,6 cartellini a partita.

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Niedda – Pascarella

IV: Liotta

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi

Statistiche interessanti

Gara dal sapore storico e tattico. Empoli arriva da una lunga imbattibilità casalinga contro il Cesena nei precedenti di B: il Castellani è spesso stato un fortino. I toscani, però, inseguono il colpo per spezzare una serie senza vittorie, mentre i bianconeri cercano l’inversione di rotta dopo settimane in salita. Ritmi e transizioni faranno la differenza: entrambe le squadre figurano tra le più aggressive in contropiede del campionato. Occhio ai dettagli: palle inattive, precisione al tiro e duelli aerei possono decidere un confronto che vale posizioni preziose nella corsa playoff. Riflettori sui protagonisti: i gemelli Shpendi, tra i talenti più prolifici della categoria, e i creativi di fascia capaci di accendere la partita in un lampo. La chiave? L’equilibrio tra coraggio e gestione: chi saprà alzare la qualità nell’ultimo passaggio e restare corto tra i reparti avrà più chance di piegare l’avversario.

Empoli ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il Cesena con un 9-5 complessivo; solo tra il 2009 e il 2013 centrò una striscia di quattro successi di fila.

ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il con un 9-5 complessivo; solo tra il 2009 e il 2013 centrò una striscia di quattro successi di fila. Al Castellani il Cesena non ha mai espugnato in 11 precedenti: 7 vittorie empolesi e 4 pareggi.

il non ha mai espugnato in 11 precedenti: 7 vittorie empolesi e 4 pareggi. Empoli senza vittorie da 7 gare (3N, 4P): insidia record negativo che non si vedeva dall’autunno 2019.

senza vittorie da 7 gare (3N, 4P): insidia record negativo che non si vedeva dall’autunno 2019. Cesena in difficoltà: 7 ko nelle ultime 9 (2V) e tre sconfitte consecutive; la quarta fila manca dal marzo 2008.

in difficoltà: 7 ko nelle ultime 9 (2V) e tre sconfitte consecutive; la quarta fila manca dal marzo 2008. Transizioni letali: Empoli (39) e Cesena (42) sono tra le squadre con più contropiedi registrati in questa Serie B.

(39) e (42) sono tra le squadre con più contropiedi registrati in questa Serie B. Stiven Shpendi sta vivendo un campionato da protagonista: già oltre il doppio dei gol dello scorso anno e vicino a timbrare la 50a presenza in B.

sta vivendo un campionato da protagonista: già oltre il doppio dei gol dello scorso anno e vicino a timbrare la 50a presenza in B. Cristian Shpendi ha firmato 20 reti dall’inizio della scorsa stagione: tra i bomber Under 21 in Europa e seconde divisioni, è tra i più prolifici.

Le statistiche stagionali di Empoli e Cesena

Numeri complessivamente in equilibrio: possesso palla 47,0% per il Empoli e 49,3% per il Cesena. I toscani hanno segnato 32 gol e ne hanno incassati 36; i bianconeri 34 fatti e 37 subiti. Precisione al tiro simile (Empoli 45,78%; Cesena 43,72), con più clean sheet per Empoli (6) rispetto al Cesena (4). Disciplina in linea: gialli 55 a 56, rossi 4 a 2. Sarà decisiva la qualità nell’ultimo quarto di campo e l’attenzione sulle palle inattive.

Giocatori chiave: per Empoli spiccano Stiven Shpendi (9 gol) e il miglior assistman Salvatore Elia (7). Tra i più sanzionati, Gabriele Guarino, Salvatore Elia e Luca Magnino (5 gialli ciascuno); un rosso a testa per Guarino, Nosa Obaretin, Bohdan Popov ed Elia. In porta Andrea Fulignati: 6 clean sheet. Nel Cesena guidano i gol Cristian Shpendi (9) e la rifinitura Tommaso Berti (5 assist). Più ammonito Massimiliano Mangraviti (9), espulso più volte Simone Bastoni (2). Tra i pali Jonathan Klinsmann: 4 clean sheet.

Empoli Cesena Partite giocate 26 26 Numero di partite vinte 7 11 Numero di partite perse 10 11 Numero di partite pareggiate 9 4 Gol totali segnati 32 34 Gol totali subiti 36 37 Media gol subiti per partita 1,38 1,42 Percentuale possesso palla 47,0 49,3 Tiri nello specchio della porta 103 108 Percentuale di tiri in porta 45,78 43,72 Numero totale di cartellini gialli 55 56 Numero totale di cartellini rossi 4 2 Clean sheet 6 4 Capocannoniere Stiven Shpendi 9 Cristian Shpendi 9 Top assistman Salvatore Elia 7 Tommaso Berti 5

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Cesena? Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00 (CET). Dove si gioca Empoli-Cesena? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Cesena? Il direttore di gara è Ivano Pezzuto di Lecce; assistenti Niedda e Pascarella; IV Liotta; VAR Monaldi, AVAR Paganessi.